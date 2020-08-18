Это Хабаровск! (18_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы по телефону связывались с главным специалистом Управления дорог и внешнего благоустройства Администрации Хабаровска, Еленой Анатольевной Лошкаревой и выясняли какие бонусы даст хабаровчанам новая трасса «Объезд Хабаровска» и в чем заключается особенность дорог ведущих на нее из города.

Так же в гостях нашей студии побывала заместитель генерального директора Музея им. Гродекова по научно-выставочной работе, Наталья Позина. Обсуждали какие памятники Хабаровска могут увидеть горожане и гости города, какие уже исчезли, а какие только планируется поставить.