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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (18_08_2020)

Прямой эфир 18 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы по телефону связывались с главным специалистом Управления дорог и внешнего благоустройства Администрации Хабаровска, Еленой Анатольевной Лошкаревой и выясняли какие бонусы даст хабаровчанам новая трасса «Объезд Хабаровска» и в чем заключается особенность дорог ведущих на нее из города.

Так же в гостях нашей студии побывала заместитель генерального директора Музея им. Гродекова по научно-выставочной работе, Наталья Позина. Обсуждали какие памятники Хабаровска могут увидеть горожане и гости города, какие уже исчезли, а какие только планируется поставить.

Наталья Позина, заместитель генерального директора Музея им. Гродекова по научно-выставочной работе

Наталья Позина, заместитель генерального директора Музея им. Гродекова по научно-выставочной работе

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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