Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 19 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 19 августа 2020, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 9159. Из них излечившихся 7002, скончавшихся 83. За последние сутки в крае зарегистрировали 73 новых случая заболевания.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение также получают 12 пациентов старше 65 лет, четверо несовершеннолетних в возрасте от трех до 15 лет. Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 753 пациентов, - прокомментировали в региональном минздраве.

В стационарах края лечатся 247 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Остаются под наблюдением врачей больше двух тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Жителей региона убедительно просят предпринимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию, масочный режим, чаще мойте руки, делайте влажную уборку, проветривайте помещения.