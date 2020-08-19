Многодетных мам в Хабаровском крае настигла «Материнская слава» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае многодетным мамам вручили почетный знак «Материнская слава». Такой почести удостоились жительницы Хабаровска, поселков Дуки Солнечного района и Бриакан имени Полины Осипенко. Распоряжение о награждении накануне подписал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. Церемонию вручения знаков проведут в рамках мероприятий, посвященных Дню края.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, среди награжденных Татьяна Жуган, Виктория Олейник и Екатерина Ремизова. Татьяна живет в Хабаровске, вместе с мужем Валерием воспитала двоих сыновей и трех дочерей. На Дальний Восток они переехали из Украины по распределению. Валерий окончил в 1986 году военное училище. В течение восьми лет молодой жене несколько раз приходилось заново налаживать домашний быт. Она же чаще сидела с детьми, читала с ними книги, воспитывала в них ответственное и добросовестное отношение к учебе. Сыновья посвятили себя военному делу, две дочки отлично учатся в университете экономики и права, а младшая только перешла в 11 класс.

Жительница Бриакана Виктория Олейник воспитывает 12 детей, семеро из них взяты под опеку. С супругом Данилом им удалось наладить быт так, что старшие дети заботятся о младших, младшие дети с уважением относятся к старшим. В семье не боятся брать под опеку детей с хроническим и врожденными заболеваниями. Большую семью Олейник уважают односельчане, с пары берут пример.

- Еще одна мама Екатерина Ремизова живет в поселке Дуки. Они с мужем Николаем подняли на ноги дочку, сына, воспитывают трех младших сыновей. Родители сами ведут активный здоровый образ жизни и к этому же приучают своих детей. Их старшая дочь Алиса - фармацевт, сын Семен окончил с отличием Хабаровский технологический колледж по квалификации «Техник - технолог». Младшие сыновья - Роман, Василий и Максим учатся в школе, увлекаются спортом, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Татьяну Жуган, Викторию Олейник и Екатерину Ремизову кроме почетного знака за успешное воспитание детей наградят еще и денежными премиями. Напомним, почетный знак правительства Хабаровского края «Материнская слава» вручают с 2006 года. За все время его вручили 42 женщинам, достойно воспитывающим детей.