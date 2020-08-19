В Хабаровской краевой думе подводят итоги первого года

Предварительный отчет о проделанной работе озвучила спикер краевого парламента Ирина Зикунова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Уже совсем скоро, в сентябре 2020 года - первая годовщина избрания краевой Законодательной думы седьмого созыва. Август для краевых парламентариев - традиционно месяц отпусков. Накануне каникул спикер краевого Законодательного собрания Ирина Зикунова подвела первые итоги работы депутатского корпуса за этот неполный год.

Эта сессия оказалась крайне насыщенной событиями как на политическом поле, так и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Депутатский корпус столкнулся с большим количеством трудностей, и уже сейчас можно с уверенностью утверждать, прошел проверку на прочность. Впереди краевых парламентариев ждет весьма насыщенная повестка. Однако будущее еще впереди, а вот прошлое уже свершилось.

- Первый год нашей работы был непростым, - отметила Ирина Зикунова. - Конец 2019 года - это период адаптации для вновь избранных депутатов, которые достаточно быстро и эффективно начали вникать в вопросы деятельности думы и проблематику Хабаровского края, с большим энтузиазмом постигая специфику этой большой территории и ее населенных пунктов.

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПАНДЕМИИ

В текущем 2020 году парламентариям пришлось оперативно реагировать на ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, рассматривать и принимать законопроекты, направленные на поддержку населения региона в условиях борьбы с вирусом, проводить внеочередные заседания, в том числе и с применением технологии видео-конференц-связи

Регулярно подвергались пересмотру статьи регионального бюджета. В него вносились поправки для поддержки различных социальных групп населения и целых отраслей региональной экономики.

Вот только несколько цифр: из федерального бюджета в региональную казну поступили семь миллиардов двести миллионов рублей, почти половина из которых пошла на борьбу с COVID-19. На помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от пандемии, направлено более 170 миллионов рублей. Граждане, оставшиеся без работы в сложной экономической ситуации, продолжат получать пособие по безработице. На эти цели выделено 411,6 миллиона рублей. Также на внеочередном заседании думы краевые парламентарии сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о региональных налогах, облегчающие налоговую нагрузку для заведений общепита, гостиничных комплексов и транспортных предприятий, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В начале 2020 года был принят закон, запрещающий реализацию снюсов и других видов нетабачных изделий, которые до этого беспрепятственно продавались несовершеннолетним. Вопрос этот оказался весьма сложным и резонансным - заслушивались мнения педагогов, врачей, предпринимателей, правоохранителей, родительской общественности, специалистов Роспотребнадзора и прокуратуры. В результате несовершеннолетним запретили употреблять содержащие никотин смеси, а взрослым - вовлекать школьников в процесс употребления вредных для здоровья веществ.

- Без всякого преувеличения отмечу, что работа за первый год нашей депутатской деятельности была не просто грандиозной, она была титанической. За это время было большое количество законодательных актов, которые внесли существенные перемены в жизнь нашего края и в жизнь наших жителей, - рассказала Ирина Валерьевна. - Депутаты очень серьезно рассматривали каждый вопрос. С некоторыми проблемами приходилось знакомиться вживую на выездах и с привлечением необходимых специалистов. От жителей в адрес депутатов поступали обращения, связанные со здравоохранением, с образованием и спортом, приходилось рассматривать вопросы, связанные с поддержкой семей, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это было принято в стенах комитета по вопросам социальной защиты и поддержано депутатским корпусом. Много было сделано для развития предпринимательской среды.

Еще одна важная законодательная инициатива - внесение изменений в ряд статей Лесного кодекса РФ, регулирующих занятие пчеловодством. Это крайне специфичный вид деятельности: кочевое пчеловодство связано с необходимостью перемещения пасек к местам более высокого медосбора два, а то и четыре раза за сезон. При этом процесс получения лесного участка является для пчеловодов и фермеров затратным и трудноисполнимым. Вывоз ульев с пчелами на медосбор рассматривается в качестве отдельного направления осуществления пчеловодства. Законодательной инициативой депутатов краевой думы предлагается допустить использование лесов для размещения ульев для собственных нужд без предоставления лесного участка. При этом на таких участках не допускается рубка деревьев и строительство каких-либо объектов. Изменения позволят решить и ряд других проблем.

АППАРАТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

За прошедший год перемены коснулись и организационной структуры работы краевого парламента. Были сокращены два профильных комитета, что позволило сократить содержание аппарата думы. В прошлом году расходы снизились более чем на восемь миллионов рублей, в этом уже более чем на двадцать миллионов.

- Я уверена, что самое сложное для нас позади, так как период адаптации прошел. Следующий год, который мы начнем в сентябре 2020 года, должен проходить для нас легче, мы готовы работать эффективнее и продуктивнее. Ради развития Хабаровского края наш созыв должен сотрудничать со всеми структурами власти и со всеми жителями нашего большого региона. Моя главная цель - формировать в думе высококвалифицированный депутатский корпус. Он должен проникнуться всеми наказами людей, выбирать самые эффективные идеи, предлагаемые населением, поддерживать и защищать интересы наших жителей. Для этого нужно постоянно повышать свою квалификацию в законотворческой деятельности, контролировать исполнение законов, результативно выполнять поставленные задачи. Только так мы сможем надлежаще исполнять свои обязательства перед гражданами в оставшийся четырехлетний срок, - подытожила Ирина Зикунова.