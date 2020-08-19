Амурский спасательный центр под Хабаровском обзавелся новой спецтехникой Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Современный мобильный комплекс специальной обработки - мечта любого подразделения радиационной химической и биологической защиты. Тем более в МЧС, где иногда приходится иметь дело с агрессивной средой. Это и обеззараживание местности после наводнений и аварий на объектах с повышенным уровнем радиации, и после эпидемий.

Как работают подобные комплексы, можно было видеть в Италии, когда подразделения минобороны помогали местным инфекционистам обеззараживать огромные площади от коронавируса.

Амурский спасательный центр под Хабаровском обзавелся новой спецтехникой Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Европейские коллеги были поражены эффективностью комплексов, теперь новейшее оборудование появилось и у Амурского спасательного центра, дислоцированного под Хабаровском. Два мобильных комплекса пришли в часть как замена устаревших моделей.

Как утверждают специалисты, новые модели более эргономичны и надежны, с кучей необходимых усовершенствований. Кроме того, техника сконструирована с учетом региональной специфики.

- Мобильные комплексы предназначены для дегазации, дезактивации и санитарной обработки местности, вооружения, техники в зоне возможного заражения после радиационного, химического, биологического загрязнения, паводка, либо при вспышках инфекционных заболеваний, - рассказывает Евгений Слышкин, командир взвода отряда обеспечения проведения аварийно-спасательных работ Амурского СЦ МЧС России. - Для этого в составе комплекса имеется все необходимое оборудование. Кроме этого комплекс может применяться для перекачки жидкости из одних резервуаров в другие, перевозки воды. А имеющиеся в комплекте стволы и рукава позволят при необходимости использовать автомобиль даже как пожарную автоцистерну.

Амурский спасательный центр под Хабаровском обзавелся новой спецтехникой Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Новый комплекс всего за час может обработать до 13 единиц техники и до 60 человек личного состава. Что касается бульдозеров, они несмотря на размер относятся к среднему классу подобной техники. И это один из лучших образцов, сделанных для спасателей.

- Все в нем сделано по последнему слову техники, - подчеркивает Роман Мокеев, командир инженерно-спасательной роты отряда обеспечения проведения аварийно-спасательных работ Амурского СЦ МЧС России. - А именно - все движущиеся детали основаны на электрогидравлическом приводе, что делает работу на нем легче и помогает выполнять больший объем работ.

Амурский спасательный центр под Хабаровском обзавелся новой спецтехникой Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Мощная машина может с легкостью строить дамбы во время паводка, перекрывать русла рек и даже поворачивать течение вспять - была бы необходимость. Бульдозер благодаря своей мощности может свободно толкать грунт массой до двух тонн.

До этого таких машин в спасательном центре не было, а они бы очень пригодились во время того же крупномасштабного наводнения в 2013 году. Впрочем, и на обычных паводках работа им найдется.