Это Хабаровск! (19_08_2020)

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Форматы поддержки бизнеса в условиях пандемии и взаимодействия с общественностью представил Хабаровск на суд экспертов. Администрация города направила две практики на платформе «Смартека» АНО «АСИ», которая призвана собрать наиболее удачные проекты социально-экономического развития территорий. Именно об это в прямом эфире радио «Комсрмольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель начальника Управления экономического развития администрации Хабаровска Елена Викторовна Гаврина.

Елена Гаврина, заместитель начальника Управления экономического развития администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Накануне игроки хабаровского «СКА Нефтянника» впервые за долгое время вышли на лед арены «Ерофей». Какие планы у команды на ближайшее время и что ее ждет в долгосрочной перспективе рассказали главный тренер «СКА Нефтяник» Михаил Свешников и спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Борис Кокурин.

Михаил Свешников, главный тренер «СКА Нефтяник» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Борис Кокурин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 августа отмечается международный день фотографии. Инициатором учреждения события стал Корске Ара – фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания дагеротипии – первого способа фотографирования. Как живется профессиональному фотографу в мире, где у каждого «фотоаппарат» буквально в кармане? Об этом и не только нам рассказал, без преувеличения, самый известный фотограф Хабаровска Урал Гареев.