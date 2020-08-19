Круглый стол: поддержка семей с детьми, нацпроект «Демография»

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Третий год в России реализуется один их ключевых национальных проектов - «Демография». Большая часть его бюджета идет на поддержку семей при рождении детей, выплату им материнского семейного капитала и множества других пособий. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов.
Какие меры государственной социальной поддержки предоставляются семьям Хабаровского края? Какую материальную помощь в воспитании детей они могут получить? Об этом и не только рассказали заместитель управляющего Отделением Пенсионногго Фонда России по Хабаровскому Краю и ЕАО, Ирина Александровна Глазырина и исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского края Ирина Николаевна Рощина.
Ирина Глазырина, заместитель Управляющего отделением ПФР по Хабаровского края и ЕАО
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Ирина Рощина, исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского края
Фото: Сергей ПЯТКОВ