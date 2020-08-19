Волонтеры-спасатели из Хабаровска прекращают поиск членов экипажа пропавшей яхты «Барыня». Фото: ПСО «Амур поиск»

Розыском пропавшей в Татарском проливе небольшой парусной яхты «Барыня» занимаются не только специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, но и добровольцы.

В частности, это волонтеры ПСО «Амур Поиск». По сообщению пресс-службы отряда его членами было обследовано около 200 километров прибрежной полосы района, где могли находиться выжившие. Специалисты «Амур поиска» нашли обломки яхты и одежду экипажа судна.

- За эту неделю, было проделано много работы, - сообщают в пресс-службе ПСО «Амур поиск». – Не всегда нам улыбалась удача в виде спокойного моря без шторма. Но мы ждали любого подходящего момента что бы выйти в море для осуществления поисковых работ по пропаже яхты. К сожалению мы пришли к выводу что никто из членов экипажа яхты под названием «Барыня» не выжил. Были найдены обломки яхты на берегу у села Кузнечное. Местные жители хутора Кузнецова, прогуливаясь в вечернее время по берегу моря, в камнях обнаружили труп неопознанного лица. Второй труп, который был наполовину замыт песком вперемешку с морской травой, о чем сообщили полиции.

Напомним, что яхта «Барыня» пропала в конце июля совершая морской переход из поселка Нельма в город Советская Гавань. На борту судна вместе с его владельцем находились еще два члена экипажа. По пути «Барыня» попала в сильнейший шторм и перестала выходить на связь.

О пропаже парусника сообщила супруга владельца яхты, ожидавшая его в конечной точке маршрута. Женщина позвонила в полицию и попросила о помощи. Оттуда данные немедленно передали в Сахалинский морской спасательный координационный центр.

Дежурный капитан центра немедленно связался с судами, находящимися в акватории, где должна была находиться пропавшая яхта и попросил выполнить попутный поиск. Однако из-за шторма, вызванного тайфуном выполнить его просьбу, оказалось затруднительно. Из-за непогоды на место не смогла вылететь и авиация.

Спасательный вертолет начал обследование акватории только 8 августа, после этого авиация вылетала на место предполагаемого происшествия еще несколько раз, но, к сожалению, безрезультатно.

На прошлой неделе жителями Тернейского района Приморского края были найдены тела двух погибших членов экипажа, одного из них опознали. Третьего яхтсмена не нашли. Расследованием происшествия занимаются в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.