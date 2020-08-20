Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 20 августа Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 20 августа, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 9229. Из них выздоровевших 7103, скончавшихся 83, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 70 новых случаев заболевания.

- Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечатся восемь пациентов старше 65 лет, пять детей и подростков в возрасте от пяти до 15 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в регионе ФОТО: региональный минздрав

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции зафиксирована у 735 пациентов. На сегодняшний день в стационарах края лечатся 246 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше полутора тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку.