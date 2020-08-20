Аэропорт, банк, перинатальный центр и краевой суд: что «минировали» сегодня в Хабаровске

Экстренные службы города массово проводят оперативные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели жители региона оправиться от последствий режима самоизоляции, как за дело вновь взялись виртуальные минеры. Сегодня информация о заложенных взрывных устройствах поступила сразу в два крупных учреждения краевой столицы.

ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ

Более полутора тысяч человек экстренно эвакуировали из главной воздушной гавани Хабаровска. Информация о заложенном в здании аэровокзала взрывном устройстве поступила на электронную почту одного из городских судов.

- Эвакуация пассажиров и персонала началась в 9:30 утра, - рассказала Анастасия Хаустова, пресс-секретарь Хабаровского аэропорта. - Всего эвакуировано 1375 пассажиров и 152 сотрудника терминала внутренних авиалиний. Кроме того, на борту окончания антитеррористических мероприятий ожидают 107 пассажиров, прибывших из Владивостока, и 173 из Екатеринбурга.

Отправление рейсов из аэропорта Хабаровска приостановлено. На месте работает саперная команда.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Поволноваться пришлось будущим и молодым мамам в перинатальном центре Хабаровска, куда также поступило письмо с информацией о заложенном взрывном устройстве.

- Справились, - прокомментировал главный врач центра Юрий Бердаков. - Оперативно вывели около двухсот человек - пациентов и персонал.

Экстренные службы проверяют территорию на наличие взрывчатки.

КРАЕВОЙ СУД

Сообщение о заложенной бомбе получили и в краевом суде.

- Около 10 утра на электронную почту поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, - рассказал сотрудник суда. - Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Экстренные службы оповещены.

Кроме того, в «зону поражения» невидимых минеров попали несколько отделений банка и Почты России.

Пока ни на одном из «заминированных» объектов ничего похожего на взрывчатку обнаружено не было. Напомним, серия ложных минирований общественных зданий началась в этом году в июле. Жертвами кибератак становились также крупные торговые сети. Большая часть сообщений приходила на электронную почту присутственных учреждений или с помощью робота-автоответчика. Виновные в преступном хулиганстве до настоящего времени не установлены.