В Комсомольске-на-Амуре полиция накрыла интернет-магазин, продававший наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

С появлением в нашей жизни массового интернета преступники, особенно торговцы наркотиками, предпочли уйти в виртуальность, существенно осложняя жизнь оперативникам. Попробуй найди человека, который торгует зельем дистанционно, и докажи, что что он нарушает закон.

Однако находят и доказывают. В Комсомольске-на Амуре сотрудниками транспортной полиции задержаны четыре человека - организаторы интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

В Комсомольске-на-Амуре полиция накрыла интернет-магазин, продававший наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

После задержания, на допросе, «торговцы смертью» долго не запирались. Выяснилось, что основателем виртуальной торговой точки стал 26-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Затем он втянул в преступную группу троих знакомых, которые не смогли отказаться от «легких» и довольно больших денег.

Дело было организованно с размахом и грамотным подходом к торговле. В преступном магазине помимо директора был свой оператор склада, курьер-перевозчик и курьер-закладчик - все, как в настоящей торговой сети.

В Комсомольске-на-Амуре полиция накрыла интернет-магазин, продававший наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

- В результате проведенных на квартирах фигурантов уголовного дела, а также в тайниках в разных районах города обысков, наши сотрудники обнаружили и изъяли свыше двух килограммов N-метилэфедрона, оборудование для фасовки наркотиков, свыше миллиона рублей, сотовые телефоны и дорогостоящий автомобиль, приобретенный на деньги, полученные от реализации наркотических средств, - рассказала Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО.

По данным следователей, участники этой организованной группы зарабатывали на продаже «синтетики» около пяти миллионов рублей в месяц. Сейчас, как отметили в ведомстве, нелегальный интернет-магазин прекратил свое существование.

В Комсомольске-на-Амуре полиция накрыла интернет-магазин, продававший наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

- Организатор интернет-магазина помещен в следственный изолятор, в отношении одного из соучастников преступления избрана мера пресечения - домашний арест, остальные окончания расследования будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в транспортной полиции.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по очень серьезной статье - «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание, если учитывать отягчающие обстоятельства (совершение преступления в составе организованной группы, распространение наркотиков в особо крупном размере), может доходить до пожизненного лишения свободы.

В Комсомольске-на-Амуре полиция накрыла интернет-магазин, продававший наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

Сейчас следователи разыскивают тех, у кого закупались синтетическими наркотиками создатели преступного интернет-магазина.