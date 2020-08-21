Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 21 августа Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

По данным на утро 21 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 9304. Из них излечившихся 7208, скончавшихся 83, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 75 новых случаев заболевания.

- Больше всего заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают девять пациентов старше 65 лет, новых случаев среди детей и подростков не выявлено. Отметим также, что 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах региона ФОТО: региональный минздрав

В стационарах края лечатся 244 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше полутора тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте чаще мыть руки и проветривать помещения.