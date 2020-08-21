Афиша мероприятий на неделю в Хабаровске: город выходит в офлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

«Ночь пожирателей рекламы» - это уникальное в своем роде шоу, состоящее из лучших рекламных роликов мира, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране всю ночь раз в году. Это калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей.

Каждый рекламный ролик, представленный в этом шоу, подтверждает репутацию рекламы как неотъемлемой части современной культуры. Как и самые первые образцы работ в этом жанре, берущие истоки в Древнем Китае, Египте и Древней Греции, реклама является отражением своего времени. Краткая форма этого вида искусства заставляет авторов рекламы за считанные секунды донести свой замысел до зрителя. Удивить, заинтересовать, запасть в душу и обязательно запомниться. Именно поэтому «Ночь» гарантирует зрителям невероятное по своей насыщенности представление.

Гений Жана Мари Бурсико позволил соткать яркое и содержательное полотно из десятков лучших коротких историй, созданных признанными мастерами этого жанра. Каждый год «Ночь» собирает ценителей этого жанра, черпающих свое вдохновение на лучших примерах рекламы, собранной по всему миру. «Ночь пожирателей рекламы» - это не только источник профессионального вдохновения. Программа этого шоу неизменно интересна каждому зрителю, который неравнодушен к современному искусству.

А программа «Ночи» традиционно разделена на несколько сегментов, за каждым из которых стоит объединяющая их идея, увиденная внимательным взглядом Жана Мари Бурсико. Поп-арт еще в середине XX века доказал зрителю, что он не уступает по своей глубине лучшим объектам искусства своих предшественников. В этом смысле каждый шоу-показ «Ночи» является новым художественным высказыванием. За ним стоят десятки авторов и мастер, искусно выкладывающий эту уникальную мозаику.

«Ночь», как и всегда, не ограничивается исключительно показом лучших рекламных роликов. В этот раз гостей мероприятия в Хабаровске тоже ждут увлекательные промоакции, выступление ярких музыкальных коллективов, эксклюзивные коктейли и красочное дефиле. Гостями шоу будут многие герои светской хроники, популярные блогеры, артисты театра и кино, режиссеры и кинопродюсеры.

«Ночь пожирателей рекламы - 2020» утолит жажду новых впечатлений даже у самого взыскательного зрителя. Шоу наполнит яркими эмоциями и станет событием, которое подарит отличное настроение и вдохновение тем, кто, казалось бы, видел уже все. И это закономерно - «Ночь» никогда не перестает удивлять своих гостей.

Автокинотеатр, с. Краснореченское, ул. Мостовая, 22. 28 августа в 20:00 и 29 августа в 22:30. Стоимость билета на одно авто, вне зависимости от количества пассажиров, 600 рублей.

ВЫСТАВКИ

«Флотоводец Великой Отечественной» 6+

Гродековский музей рад видеть своих посетителей снова и предлагает отправиться на свежую фотовыставку, которая посвящена ярким моментам жизни и службе адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.

В 1919 году 15-летний Николай Кузнецов вступил в Северо-Двинскую военную речную флотилию, приписав себе два года, чтобы быть принятым - ошибочный год рождения 1902-й до сих пор встречается в некоторых справочниках. В 1921-1922 годах - строевой Архангельского флотского экипажа. С 1922 года служил в Петрограде, в 1923-1926 годах учился в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил с отличием. Местом службы выбрал Черноморский флот и крейсер «Червона Украина».

К началу Великой Отечественной войны адмирал Кузнецов внес существенный вклад в усиление боевой мощи, в повышение боеготовности сил и средств ВМФ. Накануне нападения Германии на СССР принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации.

Музей имени Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых - 300 рублей, детям до 16 лет вход бесплатный.

Дальневосточный художественный музей представляет полотна из своих фондов, посвященные Хабаровску Фото: Дальневосточный художественный музей

«Город рассказывает» 6+

Дальневосточный художественный музей представляет полотна из своих фондов, посвященные Хабаровску.

Во все времена художники стремились естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир и те места, с которыми тесно связана их жизнь. Каждый художник стремится изобразить город в своем определенном стиле, пытаясь разгадать все тайны, которые он хранит, и понять - в чем же секрет его обаяния и привлекательности.

Первые строители Хабаровска отправной точкой развития города выбрали величественный Амур. И пусть на работах Петра Львова и Василия Беляева портрет города не узнаваем для современного молодого жителя, но панорама левого берега, амурские просторы, сиреневые сопки - это то, что составляет константу Хабаровского пейзажа любой эпохи.

Шумным, молодым, красочным предстает Хабаровск в акварелях Алексея Шишкина, в этюдах Григория Гусака и Даниила Шофмана, выполненных в конце 1950-х - начале 1960-х.

Хабаровск 1980-х - это быстрорастущий, динамичный, устремленный в будущее город, как на графических листах Александра Гурикова.

Для современных художников Хабаровска наш город - город с культурным прошлым. Объектами их внимания и художественного осмысления становятся уходящие, исчезающие страницы истории Хабаровска: милые, уютные деревянные домики, солидные каменные особняки. В различных техниках - карандашная зарисовка (Владимир Хрустов), акварель (Евгений Базилевич), масляная живопись (Андрей Павленкович) - они запечатлевают тот город, с которого начиналась и продолжается история Хабаровска.

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых 250 рублей.

Вечер памяти погибшего 30 лет назад Виктора Цоя пройдет во дворе музея «Мир говорящих машин» Фото: Олег ЗОЛОТО

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

«Скоро кончится лето» 16+

Ровно 30 лет назад трагически ушел из жизни последнии романтик 80-х Виктор Цои . Один из членов Клуба филофонистов города Хабаровска Виктор Дмитриевич Полищук был на похоронах Виктора Цоя. Вот его воспоминания об этом дне:

«В августе 1990 были с женои в Питере. Наше пребывание подпало под смерть Виктора Цоя, 15 августа он разбился. А 16 и 17 августа были на Рубинштеи на, 13 (рок-клуб). Стела памяти из свечеи и цветов впечатляла. А 18 или 19 ходили на похороны. Невероятно организованное шествие. Огромная масса народу. Пробыли в траурнои церемонии несколько часов, пока близко не подошли к Богословскому кладбищу, его могиле, и не возложили цветы. Судя по тому, что мы тогда увидели в Питере за эти дни, Цои - это эпохальное явление того периода. Уже потом некоторые проводили параллель его с Джимом Моррисоном как человека, повлиявшего на культуру, так и на сходство прощания в траурнои церемонии. Возможно, не знаю... но, может, это и так».

Как рождалась музыка Цоя? Кто на нее повлиял: плагиат или «наше все»? Современное звучание музыки и переиздание альбомов группы «Кино» сеи час.

В музее «Мир говорящих машин» осваивают новыи формат: виниловыи open-air - уютныи вечер в последнюю субботу лета на музеи ном дворике, где можно поговорить о творчестве Цоя и «Кино», а также послушать винил.

Ведущие вечера: Виктор Дмитриевич Полищук - музыкальныи педагог, музыкант, член Клуба филофонистов города Хабаровска; а также сотрудники музея. Правила посещения: держим дистанцию, соблюдаем масочныи режим, обрабатываем поверхности, используем бесконтактную оплату.

Дворик музея «Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 29 августа в 19:00. Стоимость билета 500 рублей.