В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

Стадион «Авангард» на окраине Хабаровска, спортивный объект вход в который найти не проще чем лаз в пещеру Алладина. Вокруг заборы, ворота закрыты на амбарные замки и даже местные жители не в курсе как пробраться на этот особо охраняемый спортивный объект.

В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

Тем не менее здесь сейчас происходит то, что можно считать отправной точкой в рождении нового для региона вида спорта. В просторном зале комплекса школьные учителя физкультуры бегают, укорачиваюсь от защитников с мячом-дынькой в руках – осваивают регби.

Занятия на семинаре проводят специально приглашенный десант профессионалов: Виктор Ковтун, директор международной программы «Займись регби – Get into Rugby» в России , Александр Сетов президент Федерации регби Забайкальского края и Николай Мурзин, заместитель директора Академии регби «Сибирь», являющейся федеральным центром развития регби в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

Цель: за четыре дня научить преподавателей играть в тэг-регби (бесконтактный и наименее травмоопасный вид регби для подростков), выучить правила и методику подготовки школьных команд.

Сейчас в пилотном проекте учувствуют 11 школ, в основном из Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска, в каждой будет создана своя команда по регби, в которую сможет записаться любой желающий. И затем эти команды станут основной для создания школьной регбийной лиги Хабаровского края.

В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

- В этом году в феврале в нашем крае официально появился новый вид спорта – регби, - рассказывает Константин Зельцер, исполнительный директор Федерации регби Хабаровского края. – До этого ничего подобного у нас в регионе не было, мы сейчас как на целине. Конечно, какие-то энтузиасты тринадцать лет назад пытались развивать этот вид спорта в Хабаровске, но без системного подхода, без постоянной игровой практики у них ничего не вышло. Так что мы сейчас начинаем с нуля, и с самого низшего звена – школ.

Школьные команды по мнению Константина Зельцера это только начало, уже через четыре – пять лет, если дело пойдет можно будет говорить о создании в регионе полноценной профессиональной команды по регби.

В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

- Мы начнем работать с детишками с первого класса, - делится планами исполнительный директор федерации. – Проведем занятия, поговорим с родителями, отберем желающих и сформируем первые команды по облегченному, бесконтактному варианту регби, в который могут играть как малыши, так и взрослые. Уже в этом году в одной из спортивных школ Хабаровска откроется отделение регби, а следующем, я надеюсь, мы сможем открыть здесь уже школу регби, в которую мы будем привлекать самых даровитых, которые захотят двигаться дальше и станут будущей элитой этого вида спорта в регионе. Этим мы закладываем базу для профессионального клуба.

Пока на Дальнем Востоке нет ни одного профессионального клуба регби, вот только во Владивостоке формируется команда из уже состоявшихся игроков из разных регионов страны, которая уже приняла участие в первенстве России. Так что в ближайшем будущем можно рассчитывать на традиционное дальневосточное дерби.

В Хабаровском крае появится школьная лига регби Фото: Борис КОКУРИН

А пока в спортзале серьезные педагоги играют в догонялки пытаясь передать мяч и не дать сорвать с себя ленточку противнику. Именно им в дальнейшем предстоит вырастить ту самую элиту, которая составит серьезную конкуренцию, как надеются в федерации, не только западным клубам, но и зарубежным профессионалам.