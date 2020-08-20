Это Хабаровск! (20_08_2020)

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Хабаровск – один из немногих городов РФ о котором говорят «Зеленый город» и это не только из-за естественных лесных массивов, бульваров и деревьев, которые растут у нас повсюду, это еще и искусственное озеленение, которое делают своими руками сотрудники «Горзеленстроя» Администрации Хабаровска. Одна из них побывала у нас сегодня в гостях, а именно Алена Луценко, ландшафтный дизайнер МБУ «Горзеленстрой».

Алена Луценко, ландшафтный дизайнер МБУ «Горзеленстрой» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В одном из предыдущих шоу мы поздравляли всех причастных к Дню географа, сегодня студию радио «Комсомольская правда - Хабаровск» посетил Председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов, который буквально перед эфиром вернулся из экспидиции на знаменитое озеро Амут.