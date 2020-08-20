Это Хабаровск! (20_08_2020)

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск – один из немногих городов РФ о котором говорят «Зеленый город» и это не только из-за естественных лесных массивов, бульваров и деревьев, которые растут у нас повсюду, это еще и искусственное озеленение, которое делают своими руками сотрудники «Горзеленстроя» Администрации Хабаровска. Одна из них побывала у нас сегодня в гостях, а именно Алена Луценко, ландшафтный дизайнер МБУ «Горзеленстрой».
Алена Луценко, ландшафтный дизайнер МБУ «Горзеленстрой»
Фото: Сергей ПЯТКОВ
В одном из предыдущих шоу мы поздравляли всех причастных к Дню географа, сегодня студию радио «Комсомольская правда - Хабаровск» посетил Председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов, который буквально перед эфиром вернулся из экспидиции на знаменитое озеро Амут.
Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества
Фото: Сергей ПЯТКОВ