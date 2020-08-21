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Радио «Комсомольская Правда»

Кто ходит в гости по утрам? (21_08_2020)

Прямой эфир 21 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Кто ходит в гости по утрам?» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный, но обязательно «звездный» соведущий.

В этот раз помогала вести эфир Галина Мудряк. «Мама хабаровских аниматоров», как называют её коллеги, человек стоявший у истоков детского шоу-бизнеса в Хабаровске.

С самого утра наше шоу посетил Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч. Примечательно, что Максим в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Каков он - путь от полицейского до коуча узнали в прямом эфире.

Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч

Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Знаменитых в мире парков аттракционов много. Но и Хабаровск старается не отставать. где и как можно «пощекотать» себе нервы и весело провести время нам рассказал заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND», Евгений Палтараков.

Евгений Палтараков, заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND»

Евгений Палтараков, заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже буквально через несколько дней, а именно 24 августа 2020 случится то, чего хабаровчане, затаив дыхание, ждут уже несколько месяцев. Наконец-то откроются для посещения кинозалы! О том насколько подготовились к этому хабаровские кинотеатры нам рассказал наш постоянный гость, Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ».

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ»

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну и, конечно, было бы просто преступлением не узнать, как обстоят дела в нашем футбольном клубе «СКА Хабаровск». Этим с нами поделился руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск», Степан Чернов.

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск»

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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