День государственного флага в Хабаровске 22 августа 2020: план праздничных мероприятий

Первый праздник после пандемии коронавируса, который можно отметить не только онлайн, но и оффлайн Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается снятие ограничений, введенных в апреле из-за пандемии коронавируса. Вот уже вторую неделю, как в краевой столице массово заработали кафе и рестораны, музеи и плавательные бассейны. Готовятся встретить своих посетителей кинотеатры. И весьма символично, что первый праздник, на праздновании которого региональные власти разрешили проведение некоторых массовых мероприятия – День Российского флага.

22 августа, в большинстве регионов края пройдут церемонии торжественного вручения паспортов для юношей и девушек, достигших возраста 14 лет. Запланированы патриотические кинопоказы и флэшмобы.

В Хабаровске в 11 часов утра стартует автопробег. Машины клуба «Авторетро-100» проедут колонной по улицам краевого центра и сделают остановки на Комсомольской площади и площади Славы, у «Сквера пограничникам» на Уссурийском бульваре и СЗК «Платинум Арена».

Также в 11.00 группа развертывания Российского флага выступит на привокзальной площади Хабаровска.

В 14.30 на площади «Город воинской славы» состоится торжественное развертывание российского флага и исполнение гимна России. Акцию проведут воспитанники центра патриотического воспитания «Данко». Кроме того, на площади пройдут выступления карабинеров и творческих коллективов.

Для тех, кто уже привык к онлайн формату праздничных мероприятий или соблюдает режим самоизоляции также найдется чем себя порадовать. Например, в КВИЗ-викторине «История Российского флага» предлагается ответить на 10 интеллектуальных вопросов, связанных с историей и значением государственного флага. Пройти тест можно в группе сообщества Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте. Чтобы присоединиться к акции «Мой флаг, моя история» необходимо написать пост об участии в мероприятиях, связанных с торжественным выносом или поднятием российского триколора. Публикацию нужно выложить в любой из своих социальных сетей с хэштегами #ДеньФлага #МойФлагМояИстория.