(Не) доступная горбуша улова 2020 года появилась на полках хабаровских магазинов

В этом году первая горбуша по сниженной цене должна была поступить в торговые точки 21 августа. Фото: Евгения МОЛОТОВА

Проект «Доступная рыба» реализуется на территории региона уже пятый год, впервые рыбу по сниженным ценам жители Хабаровского края увидели в 2015 году. Обычно, первые партии североморской горбуши поступают на полки хабаровских магазинов в последнюю неделю августа – начале сентября. В этом году, первая горбуша по сниженной цене оказалась на прилавках магазинов уже 21 августа.

ДЕ-ЮРЕ

Проект «Доступная рыба» реализуется более чем в пятидесяти магазинах и торговых сетях по всему Хабаровскому краю. Только в краевой столице их более 15. Это сеть гипермаркетов «Самбери», магазинов «Ветеран», ярмарки выходного дня. Условия участия в проекте, и самое главное – ценовая политика обсуждалась в краевом правительстве не один раз.

- Мы отталкивались не от той цены, которую нам выставили рыбопромышленные ассоциации и компании, а от обратного – от стоимости, по которой товар будут покупать потребители, - рассказал о структуре ценообразования начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства краевого Минсельхоза Роман Фофанов. – Потом подсчитали, какой процент займут транспортные расходы на доставку из Владивостока или Николаевска, какую наценку сделают торговые сети и от этого, по остаточному принципу, получалась сумма, которую получат рыбодобывающие предприятия.

Согласно расчетам краевого Минсельхоза сумма, по которой должна реализовываться «Доступная рыба» - около 135 рублей за килограмм. Кету предлагается реализовывать не дороже 150 рублей за килограмм, гольца – 130 рублей за килограмм.

Для справки, в прошлом году рекомендованный ценник на горбушу по программе «Доступная рыба» составлял 144 рубля. Однако, в некоторых торговых сетях розничная цена оказывалась процентов на 20 выше.

Доступней рыба должна стать на следующей неделе Фото: Евгения МОЛОТОВА

ДЕ-ФАКТО

Корреспондент «КП» - Хабаровск» в поисках доступной рыбы побывал на нескольких торговых точках краевой столицы, куда, по заявлению Минсильхоза должна поступить на реализацию «Доступная рыба».

Действительно, рыба свежего улова в магазинах есть. Представлена она пока только горбушей. Но ценник на нее, местами, превышает 250 рублей за килограмм. Учитывая, что рыба продается «хвостами» желающему отведать дальневосточной рыбы в краевой столице придется выложить около тысячи рублей. Согласитесь, не так уж и доступно.

- Поступления по проекту «Доступная рыба» мы ожидаем на следующей неделе, - рассказала товаровед одного из торговых дискаунтеров. – Пока мы можем предложить покупателям горбушу свежего улова по ее обычной цене.

На сегодняшний день, наиболее приемлемыми с точки зрения соотношения цена/качество остаются рыбные бутики – небольшие сетевые магазинчики. Представленные здесь экземпляры лососевых, кое-где дешевле сетевых дискаунтеров и ретейлов, а на вид значительно аппетитнее. Производителем горбуши здесь называют Камчатку или Охотск.

ЛОВИСЬ, РЫБКА

В этом году учеными ТИНРО-центра сделан положительный прогноз в пользу количества горбуши. При ожидаемом улове 17,5 тысяч тонн рыбаки уже выловили более 11 тысяч тонн. С 25 августа в Амурском лимане и бассейне реки Амур начнется промысел осенней кеты. Промышленники планируют добыть не менее 10,5 тысяч тонн.