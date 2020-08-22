Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 22 августа

Ситуация начинает стабилизироваться - зарегистрирован всего 71 заболевший Фото: Евгения МОЛОТОВА

По состоянию на утро 22 августа 2020 года в Хабаровском крае официально зафиксирован 71 новый случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Среди заболевших жители краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре и ряда районов края. По-прежнему, единственным «свободным» от заболевания остается Тугуро-Чумиканский район. Лидируют по числу заболевших Хабаровский и Комсомольский районы.

Карта заболеваемости по регионам по статистике краевого минздрава

Большинство заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. Восемь заболевших, лица старше 65 лет, четверо детей и подростков в возрасте от года до шестнадцати лет.

Всего на утро 22 августа в крае официально зарегистрировано 9375 случаев заболевания, из них 83 закончились летальным исходом.

Динамика заболеваемости коронавирусом по статистике Яндекс-коронавирус

На контроле медиков остаются 1994 случая заболевания, из них 15 пациентов в тяжелом состоянии. У 751 пациента в качестве проявления COVID-19 отмечена пневмония. Кроме того в стационарах края получает лечение 250 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Данные о точном количестве заболевших коронавирусной инфекцией в комсомольском доме-интернате для престарелых и инвалидов в настоящее время уточняются.