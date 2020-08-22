Глава района имени Лазо отчитался о проделанной работе

Отчетное собрание депутатов посетили Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова и депутат Татьяна Быченко Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Продолжается сезон отчетов у региональных властей. Накануне, о проделанной работе перед депутатским собранием отчитался глава района имени Лазо Павел Сторожук. Наряду с региональными парламентариями участие в работе регионального депутатского корпуса приняли спикер краевой закдумы Ирина Зикунова и депутат от района имени Лазо Татьяна Быченко.

Павел Сторожук подчеркнул, что депутаты, главы поселений, коллективы предприятий выстраивают свою деятельность на достижение основной цели – обеспечение социального благополучия населения и создание благоустроенных населенные пунктов.

- В условиях пандемии мы нашли возможность поддержать субъекты МСП: снизили коэффициент для расчета и уплаты единого налога на вмененный доход за второй квартал, приняли распоряжение по отсрочке внесения арендных платежей за имущество и земельные участки, а также освободили от уплаты таких платежей за II квартал, – отметил он. – Широкое информирование позволило 340 предпринимателям получить поддержку в налоговом органе в виде субсидии для сохранения рабочих мест. Эта поддержка обошлась районному бюджету в полмиллиона рублей.

Ирина Зикунова поддержала главу, отметив, что необходимо продолжать диалог с населением и настойчиво работать с исполнительной властью. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Ирину Зикунову заинтересовал вопрос предоставления рабочих мест молодежи. Павел Сторожук рассказал о том, что его молодые земляки чаще всего становятся индивидуальными предпринимателями или фермерами.

Другой вопрос касался результатов взаимодействия администрации района с краевым депутатом. Глава заверил, что администрация работает в контакте с Татьяной Быченко, которая подключается к решению всех возникающих вопросов, большинство изних касается сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Ирина Зикунова акцентировала внимание представителей администрации и собрания депутатов на том, что между ними и Законодательной Думой Хабаровского края существует механизм взаимодействия, посредством которого местные инициативы могут быть заведены в региональное законодательство. Кроме того, глава и депутаты могут направить председателю парламента обращение, которое будет проработано в профильном комитете Думы или передано в органы исполнительной власти правительства Хабаровского края.

Собрание депутатов муниципального района имени Лазо приняло отчет главы, выразив единогласное одобрение. Ирина Зикунова также поддержала главу, отметив, что необходимо продолжать диалог с населением и настойчиво работать с исполнительной властью.