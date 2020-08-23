Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 23 августа Фото: Борис КОКУРИН

По состоянию на 23 августа 2020 года в Хабаровском крае официально зафиксированы 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее количество зараженных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и рядах районов края: 180 заболевших в районе имени Лазо, 175 в Верхнебуреинском, 165 в Советско-Гаванском, 163 в Ульчском районах. Ни одного заболевшего нет в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.

Карта заболеваемости по регионам по статистике краевого минздрава

Как сообщают в региональном минздраве среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет. 14 пациентов старше 65 лет. 2 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Всего в крае зарегистрировано 9443 случая заболевания, из них 83 закончились смертью пациентов.

- «Активными» остаются 1993 случая заболевания, из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии, - рассказали в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 754 пациентов.

Динамика заболеваемости коронавирусом по статистике Яндекс-коронавирус

Кроме того, в стационарах края получает лечение 252 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 220 тысяч исследований на новый коронавирус. В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19, суммарно излечились 7367 человек.