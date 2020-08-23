В Хабаровском крае в следующем году больше малообеспеченных семей смогут заключить социальный контракт Фото: Правительство Хабаровского края

Социальный контракт – мера поддержки малоимущих семей, одиноко проживающих пожилых людей с недостаточным для нормальной жизни доходом, неработающих инвалидов, одинокие беременные женщины (до 12 недель) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Социальный контракт является одной из мер поддержки, предусмотренной программой социальной адаптации семьи, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - С его помощью можно открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии. Также на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы.

В следующем году такая поддержка будет существенно расширена – врио губернатора региона подписал соответствующее постановление, и на эти цели будет выделено 226 миллионов рублей из федерального бюджета. Суммы, выделяющиеся на поддержку малоимущих по социальным контрактам тоже будут существенно увеличены.

- Со следующего года на открытие собственного дела можно будет получить до 250 тысяч рублей. На оплату профобучения предусмотрено до 30 тысяч рублей. На ведение личного подсобного хозяйства – до 15 тысяч рублей на одного члена семьи, но не более 60 тысяч рублей на всю семью, - отметили в ведомстве.

Социальная помощь на основании социального контракта в Хабаровском крае оказывается с 2012 года. В частности, за 7 месяцев 2020 года заключено 1224 социальных контракта на сумму 19,6 млн рублей. Самыми востребованными мероприятиями являются подготовка детей к школе (577 контрактов) и развитие личного подсобного хозяйства (368 контрактов). Чаще всего социальные контракты заключают жители Амурского, Вяземского и им. Лазо районов.