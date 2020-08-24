Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 24 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро, 24 августа, в Хабаровском крае общее число заболевших коронавирусом составляет 9525. И них излечившихся 7389, скончавшихся 83, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом.

- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 38 пациентов старше 65 лет, новых случаев заболевания среди детей и подростков нет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что среди пациентов есть 15 человек, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 756 пациентов. В стационарах края лечатся 250 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше полутора тысяч человек, контактировавших с заболевшими.