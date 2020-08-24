Учебный год в Хабаровском крае 2020-2021: дистант, бесплатное тестирование педагогов и противовирусный режим Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет подготовка к новому учебному году 2020-20201 годов. Школы региона примут более 150 тысяч детей. Из них более 17 тысяч ребят - это первоклассники и шесть тысяч - выпускники. Ранее стало известно, что в Хабаровском крае 1 сентября дети все-таки пойдут в школу, но учебный процесс будет организован с учетом антикоронавирусных условий. О них рассказали во время пресс-конференции и.о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов, и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова и заместитель министра здравоохранения Ирина Филимончикова.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

До конца августа учителей в регионе бесплатно обследуют на заболевание новой коронавирусной инфекцией. В течение учебного года ИФА-диагностику педагоги будут проходить каждые две недели.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ РЕЖИМ В ШКОЛАХ

В Хабаровском крае 1 сентября начнет работать 381 школа. В каждой из них предварительно проведут полноценную генеральную уборку, проверят системы вентиляции, установят дозаторы с антисептиками и обеззараживателями воздуха.

Для организации питьевого режима детей в школах позаботятся о наличии кулеров и разовой посуды. Кроме того, в учебных заведениях составят расписание по новым правилам - учтут время прихода детей на занятия с соблюдением интервала не менее 15 минут между учениками разных классов. Возможно, сократят время урока на 5-10 минут.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Основная цель антикоронавирусных мер - это разобщение детей. Поэтому общих звонков не будет, а перемену будет объявлять сам учитель. Есть вероятность перехода детей на дистант. Это коснется учеников седьмых, восьмых и десятых классов в период роста простудных заболеваний и гриппа. Предполагается, что школьники будут обучаться удаленно один день в неделю. По письменному заявлению родителей ребенка могут полностью перевести на дистанционное обучение.

ЕСЛИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАБОЛЕЕТ УЧЕНИК?

На случай обнаружения у учеников коронавируса, в школах оборудуют так называемые изоляторы. В этом помещении школьник будет находиться до приезда скорой помощи или прихода родителей.

Отметим также, что новые антикоронавирусные правила также распространяются на техникумы и колледжи. Профилактикой роста заболеваемости среди детей станет также вакцинация от гриппа. В этом году она начнется уже в августе.