Погода на месяц в Хабаровске: в сентябре 2020 нас ждут солнышко и тепло Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Ах, сентябрь! Лето уходит, но приходит другая, не менее, а в чем-то даже и более очаровательная пора - на улице все еще очень тепло, но при этом уже не душно, деревья понемногу меняют наряд с зеленого на все оттенки желтого, оранжевого, красного и коричневого. С каким настроением придет к нам этот сентябрь, а самое главное - какая погода 1 сентября 2020 года в Хабаровске нас ожидает? Давайте посмотрим, что ответят нам на это синоптики.

ПОГОДА 1 СЕНТЯБРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Погода в День знаний задаст тон метеообстановке практически на весь месяц - 1 сентября 2020 в Хабаровске прогнозируют погожий осенний день. Предшествующей ночью воздух прогреется до 18 градусов тепла, а днем температура поднимется до комфортных +23. На небе ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь - но это маловероятно, синоптики склоняются к тому, что в этот день скорее всего будет сухо и относительно безветренно. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью до пяти метров в секунду, а влажность воздуха составит 70 процентов.

Одним словом, если, проснувшись поутру 1 сентября, вы увидите над собой безоблачное ясное небо - зонтики на торжественную линейку можно не брать, неожиданный ливень не испортит праздник.

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Первые три недели сентября в Хабаровске еще продолжается климатическое лето, за которым может наступить лето «бабье» Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Что же касается долгосрочного прогноза, то он не может не радовать - большую часть времени в краевом центре будут преобладать солнце и тепло, а дождливых дней получится не так уж много, хотя первая декада месяца (за исключением 1 сентября) как раз с них и начнется.

Итак, в первой декаде сентября высока вероятность дождей. В ночное время суток воздух прогреется до +15 +19 градусов, днем температура воздуха составит +19 +24. Дождливые дни будут сменяться днями с переменной облачностью, ветер сменит свое направление с юго-западного на западное и будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. К концу первой декады нас ждут стопроцентно солнечные, теплые и сухие деньки.

Во второй декаде осадков практически не будет - в основном нас ждут ясное небо и умеренно теплые дневные и ночные температуры. Ночью это +12 +15 градусов, днем - от плюс 16 до плюс 21. Ветер западного и юго-западного направлений разовьет скорость до семи метров в секунду, а влажность воздуха составит 80%. Дожди, предположительно, могут пройти в период с 17 по 20 число месяца.

В третьей декаде случится окончательный переход от лета к настоящей осени - и в первую очередь это будет заметно по существенно упавшему температурному фону. Ночью похолодает до +7 +13 градусов по Цельсию, днем столбик термометра доползет до +12 +17 градусов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного или необычного для нашей климатической зоны - как известно, первые три недели сентября в Хабаровске еще продолжается климатическое лето, за которым может наступить лето «бабье», но к октябрю воздушные массы заметно охлаждаются за счет притока арктического воздуха. Ветер в этот период разгонится до десяти метров в секунду и будет дуть в западном направлении, большую часть времени будет стоять ясная и сухая погода, однако к концу месяца ее подпортят два-три дождливых дня.

Самое лучшее время, чтобы отправиться на пикник, или просто насладиться долгими прогулками в парке, вдыхая пахнущий осенью воздух Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Подытоживая - если не считать огрехов в виде нескольких дождливых дней, в целом погода на месяц сентябрь в Хабаровске будет весьма и весьма приятной - солнечно, тепло и сухо. Самое лучшее время, чтобы отправиться на пикник, в лесной поход, отдохнуть с друзьями на даче или просто насладиться долгими прогулками в парке, вдыхая пахнущий осенью воздух.