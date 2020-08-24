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Радио «Комсомольская Правда»

Круглый стол: Чего ждать после отмены ограничений.

Прямой эфир 24 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае поэтапно снимаются карантинные меры, однако говорить о том, что мы победили коронавирус пока, к сожалению не приходится. Многие учреждения культуры, общепита, детского отдыха долгое время оставались закрытыми. Как регион будет выходить из карантинного состояния и какие идеи и проекты уже намечены на ближайшее время? Об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в формате круглого стола нам рассказали депутаты Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени Гродекова Иван Крюков и председатель постоянного комитета по социальной политике Ольга Ушакова.

Иван Крюков, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени Гродекова

Иван Крюков, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени Гродекова

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, председатель постоянного комитета по социальной политике

Ольга Ушакова, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, председатель постоянного комитета по социальной политике

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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