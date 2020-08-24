Букет на 1 сентября в Хабаровске: самые бюджетные варианты Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Школа 1 сентября в Хабаровске уже не за горами, ну а букет на первое сентября - дело святое. Тем родителям, чьи дети пойдут в школу 1 сентября 2020 года, придется особенно нелегко, ведь кризис ударил по карманам очень многих хабаровчан, и, чего скрывать, в таких условиях покупка букета в День знаний кажется роскошным излишеством. Тем не менее выход из ситуации есть! И пусть для кого-то некоторые приведенные нами примеры покажутся очевидными, надеемся, что для многих из вас, дорогие читатели, эта статья станет отличной подсказкой, как сэкономить и при этом порадовать любимого учителя букетом цветов.

Скромные, но милые полевые цветы - это хороший вариант, отвечающий современным запросам на естественность и простоту Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ, ЦВЕТИКИ СТЕПНЫЕ

Начало сентября - это время, когда все еще цветут степные цветы и травы. А вот время пафосных букетов а-ля «101 роза» уже прошло - в тренде естественность, натуральная свежесть, сухоцветы, степные колоски и скромные милые букетики. Почему бы не проявить немного фантазии и не попробовать составить такой букет самостоятельно? Берите в охапку своего школьника и отправляйтесь на ближайшую поляну, а лучше - выберитесь в пригород и посвятите предпраздничный день поискам самых очаровательных позднелетних цветов и красивых колосков и веточек. Поверьте, такой вариант букета нисколько не проигрывает покупным магазинным, а для кого-то из пожилых учителей он даже напомнит собственную юность, когда именно такие букеты на 1 сентября им приносила деревенская детвора.

Дачный букет может выглядеть не менее красиво, чем цветы из магазина Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ШИШЕК….И КАПУСТЫ

Для тех, у кого есть дача, отличный вариант - собрать букет из того, что выросло на ней к осени. Варианты самые разнообразные - и астры, и поздние пионы, и гладиолусы всех цветов радуги, и разноцветные ромашки, и календула, и хризантемы - чего только не расцветает к 1 сентября, если вы заблаговременно посадили семена и саженцы. Не стесняйтесь использовать совсем уж нестандартные варианты - веточка с ягодами и шишками или даже крошечный вилочек капусты в окружении цветов будут смотреться свежо и оригинально. Соберите пеструю охапку, перевяжите атласной лентой и подарите своему учителю. Не заморачивайтесь с оформлением - ленты будет достаточно, как уже было сказано выше - в моде естественность и простота.

Цветы, заботливо выращенные бабушками-огородницами, можно купить недорого на стихийном рынке Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

НАВЕДАЙТЕСЬ НА РЫНОК

Если нет ни дачи, ни времени бегать по полям - недорогой букет к 1 сентября вы отыщете на стихийных рынках, которые каждый год во время сбора урожая неизбежно возникают во всех районах города. Бабушки-дачницы обязательно предложат вам какие-то осенние цветы - все тех же астр и гладиолусов продается просто несметное количество, хороши также лилии и георгины. Корреспондент «КП» побывала на трех таких стихийных рынках и выяснила, что в среднем букет из дачных цветов стоит от 150 рублей за самый скромный до 900 рублей за большой, оформленный прозрачной бумагой и лентой. Согласитесь, это вряд ли ударит по семейному бюджету, при этом выглядят дачные цветы, заботливо выращенные, ничуть не хуже магазинных.

Самый простой и доступный магазинный вариант - это монобукет, состоящий из одного вида цветов Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

МОНОБУКЕТЫ В ПОМОЩЬ

И, наконец, для тех, кому не подходят предыдущие варианты - остаются цветочные салоны и магазины. Ценник там намного выше, чем на рынке, но и букеты затейливее, а кроме того, они могут быть составлены из тех цветов, которые в Хабаровске не растут в принципе, или из тех, что сейчас не по сезону.

Покупая букет на 1 сентября в магазине, помните - чем сложнее его составляющие, тем дороже он получится. Самый простой и доступный, но не менее эффектный магазинный вариант - это монобукет, состоящий из одного вида цветов. Шикарно смотрится монобукет из пионов или роз - последние, кстати, чрезвычайно распространены, и поэтому относительно дешевы. Мило и по-летнему будет выглядеть букет из ромашек или гвоздик нежных оттенков. Также присмотритесь к вариантам букета-комплимента - это маленький букетик, красиво усаженный в картонную коробочку или стакан. Несмотря на его небольшой размер, он выглядит интересно, также букет-комплимент может самостоятельно и без вазы стоять на учительском столе долгое время, не занимая слишком много места.

Стоит присмотреться и к небольшим букетам-комплиментам, усаженным в коробочку или стакан Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Кратко о ценах: стоимость красиво оформленного монобукета из роз в магазинах в Хабаровске варьируется от 555 рублей за три розы, 855 рублей за пять, 1790 рублей за 11 роз и 2690 за 17 роз. Букет из 15 нежно-розовых, белых или желтых гвоздик обойдется в 1200 рублей без упаковки, а монобукет из 13 веточек кустовой ромашки в 1430 рублей. Букет из трех пышных лилово-розовых шапок гортензии будет стоить вам около 2300 рублей с оформлением, а девять веточек кустовой хризантемы без упаковки обойдутся в 1620 рублей.

Ну что ж, как говорится - думайте сами, решайте сами! Искренне надеемся, что наши советы помогут вам принять верное решение, натолкнут на нужную идею или сподвигнут к творчеству, и 1 сентября ваш ребенок отправится на торжественную линейку с самым красивым, милым и очаровательным букетом.