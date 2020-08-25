Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 25 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 25 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заболевших коронавирусом 9593. Из них вылечившихся 7423, скончавшихся 83, остальные получают лечение. За последние сутки в крае выявили 68 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение также получают семь пациентов старше 65 лет, шесть несовершеннолетних пациентов, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции у 753 пациентов. В стационарах края лечатся 248 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются более полутора тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.