Биробиджан тонет после очередного ливня

Микрорайон Осенняя - Венеция ЕАО Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

КАЖДОЕ ЛЕТО - ПОТОП

Этим летом в Еврейской автономии снова зарядили дожди. Обильные осадки вызвали повышение уровня Амура, Биры и других рек и привели к повышению уровня грунтовых вод. В зоне наводнения оказался и Биробиджан - многие микрорайоны областного центра "поплыли". Из-за ухудшения гидрологической ситуации в столице ЕАО ввели режим ЧС, как и летом 2019 года. Межведомственные комиссии снова начали обследование жилых домов и придомовых территорий, где наблюдается печальное "сезонное дежавю".

- И в 2013 году нас топило, и в прошлом году тоже. А нынешним летом воды стало еще больше. Чтобы выйти из дома, приходится надевать болотники. Скоро начнется школа - как дети в нее будут ходить? Хоть на руках переноси их, - пожаловалась корреспонденту "КП" - Хабаровск" мать двоих детей Олеся, проживающая в доме № 14 по улице Кавалерийской в Биробиджане.

Накануне на областной центр обрушился новый ливень, который продолжался более восьми часов и добавил избытка влаги на территории городского округа. Огромные лужи образовались на Советской, Шолом-Алейхема, Горького, Трансформаторной, Текстильной и других биробиджанских улицах.

- Сегодня утром отправился по делам на улицу Осенняя и едва там проехал на джипе. Скоро, наверное, только на лодке можно будет только передвигаться. Дома, гаражи - все затопило. Как люди там выживают, непонятно, - поделился своими наблюдениями биробиджанец Николай.

Без резиновых сапог на улицу и носа не покажешь Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ГОРОД НАДО ЗАЩИЩАТЬ

По мнению биробиджанца Наума Ливанта, который много лет проработал в системе мелиорации ЕАО и имеет звание "Заслуженный мелиоратор" России, к наводнениям в Биробиджане приводят несколько факторов. Первый из них - географический.

— Биробиджан расположен на первой и второй надпойменных террасах рек Бира и Икура. Пойма — это затопляемый участок реки. Выше нее идет первая надпойменная терраса (полтора-два метра), потом — вторая (чуть повыше). Есть в городе участки, которые расположены в пойме. Это, например, поселок Партизанский. А пойма априори ежегодно должна затапливаться в той или иной степени, что и происходит, - пояснил Наум Ливант.

По его словам, к затоплению городской территории приводит и антропогенный фактор. В частности, в восьмидесятых годах прошлого века в Биробиджане началось строительство микрорайонов, которое велось бессистемно. Печальную эстафету позже подхватило коттеджное строительство.

- Когда соответствующие службы выдавали разрешение на строительство, они должны были поставить условие: сохранить имевшиеся ливневые системы либо построить взамен новые аналоги. Но этого не делалось. Застройщик ливневку пересыпал, причем насыпь под застройку поднимали на полтора-два метра, а то и выше. А вода имеет свойство аккумулироваться в низинах, - рассказал Наум Ливант. - Аккумулирующая емкость в Биробиджане (овраги, балки, озера) когда-то была достаточной, чтобы собрать дождевую воду и не затапливать прилегающую территорию. Кроме этого, срабатывала ливневка. Когда все это засыпали, аккумулирующая емкость уменьшилась в несколько раз. В итоге дождевая вода стала затоплять пониженные участки, прилегающие к застройкам.

К опасной ситуации привели дождливое лето и отсутствие эффективной гидрозащиты областного центра Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщил заслуженный мелиоратор России, в 2018 году группа специалистов представила в мэрию Биробиджана проект на строительство водоотводных каналов в нескольких микрорайонах областного центра, в том числе в Заречье, Мясокомбинате, Лукашова, на улицах Маяковского и Кавалерийской. На реализацию идеи требовалось пять миллионов рублей. Но актуальный проект так и не претворили в жизнь, хотя необходимость работы в этом направлении очевидна...