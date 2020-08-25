«СКА-Хабаровск» на время останется без двух игроков Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в хабаровском футбольном клубе полузащитник Михаил Соловьев, в этом сезоне вернувшийся в «СКА-Хабаровск» выбывает на длительный срок.

- Футболист получил травму во время тренировки, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Накануне футболисту была успешно проведена операция в Москве. При такой травме сроки восстановления индивидуальны, но в среднем спортсменам требуется на реабилитацию полгода.

Напомним, что Михаил Соловьев подписал новый контракт с командой «красно-синих» в конце июня 2020 года. С начала первенства Михаил успел сыграть всего в одном матче на 88 минуте в поединке с владикавказской «Аланией» заменив Магомеда Эльмурзаева. Тогда армейцы выиграли со счетом 4:2.

Сам он является воспитанником хабаровского футбола, первым тренером спортсмена был Сергей Ленивкин, сейчас спортивный директор ФК «СКА-Хабаровск». В футбол Михаил начал играть с раннего возраста уже с 2014 по 2016 год выступал за вторую команду армейцев. Предыдущий сезон полузащитник отыграл за «Нефтехимик».

«СКА-Хабаровск» на время останется без двух игроков Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В ближайшее время состав «СКА-Хабаровска», к счастью, временно, покинет еще один «новичок» армейцев - Арман Кенесов. Его вызывают в молодежную сборную Казахстана

- 19-летний полузащитник армейцев примет участие в сборе молодёжной сборной Казахстана в рамках подготовки и участия в отборочных матчах Чемпионата Европы 2021, - подчеркнули в хабаровском клубе. - Команде Кенесова предстоит провести два отборочных поединка: 3 сентября с Черногорией и 8 сентября с Израилем. В расположении своей сборной армеец пробудет с 31 августа по 9 сентября.

Арман очень неплохо вписался в хабаровскую команду, за «красно-синих» он успел провести 3 матча, а в минувшем туре во время игры с воронежским «Факелом» по данным аналитиков он совершил больше всех успешных обводок в Первенстве ФНЛ.

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