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Радио «Комсомольская Правда»

Сброс сточных вод в речку Гнилая Падь

Прямой эфир 25 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Рейдовое мероприятие проведено экологическими инспекторами по заявлению гражданина о несанкционированном сбросе сточных вод в речку Гнилая Падь. По обращению заявителя проведены контрольные мероприятия в поселке Горьком города Хабаровска. Сотрудниками главного управления проинспектирован берег реки и установлены нарушения природоохранного законодательства. Об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Михаил Александрович Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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