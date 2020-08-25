Сброс сточных вод в речку Гнилая Падь

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Рейдовое мероприятие проведено экологическими инспекторами по заявлению гражданина о несанкционированном сбросе сточных вод в речку Гнилая Падь. По обращению заявителя проведены контрольные мероприятия в поселке Горьком города Хабаровска. Сотрудниками главного управления проинспектирован берег реки и установлены нарушения природоохранного законодательства. Об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Михаил Александрович Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.