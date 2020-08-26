Ступенчатое расписание, антисептики, термометры и другие нововведения в хабаровских школах

Доктор педагогических наук Алла Кузнецова Фото: Борис КОКУРИН

Не за горами первое сентября - официальное начало занятий у школьников и студентов. 2020 год в этом отношении оказался волнителен и непредсказуем, какие только испытания не выпадали на долю учеников - и многочисленные ложные минирования образовательных учреждений, и пандемия коронавируса, фактически скомкавшая всю весну переходом на самоизоляцию, и дистанционное обучение. И, наконец, лето, проведенное «в подвешенном состоянии». До последнего момента было неясно - когда откроются учебные заведения? В каком формате будут работать? Прозвучит ли 1 сентября первый звонок?

На прошлой неделе правительство поставило точку хотя бы в одном вопросе: школы и высшие учебные заведения решено открыть в очном режиме. И снова волнения - как заработает система, которой в сложнейших условиях пришлось оперативно решать массу сложнейших задач? Как примет детей школа, и как примут школу дети? Ответы на эти и другие вопросы мы решили поискать вместе с доктором педагогических наук Аллой Кузнецовой.

ПЕРИОД ПОВТОРЕНИЯ

- К пандемии и сложным условиям, в которых оказалась система образования, заранее подготовиться было невозможно, как нельзя быть готовым к войне, - рассказывает Алла Геннадьевна. - Я думаю, что система выстояла, и это самое главное. Первого сентября двери учебных заведений будут открыты, организационные вопросы, думаю, будут решены, а значит встанет следующий вопрос - удалось ли во время дистанционных занятий сохранить достойное качество образования?

Речь идет о том, с чего традиционно начинается учебный год - о проверочных работах. По словам Аллы Кузнецовой, оценивать работы в этом году не будут. Они представляют своего рода диагностический инструмент, нужный для объективной оценки качества знаний, полученных школьниками за последнюю, проведенную дома у компьютеров и телефонов, четверть.

- Переход на дистант стал серьезным испытанием как для родителей, так и для детей, - отмечает Алла Геннадьевна. - Не готова была система, отсутствовал в достаточной мере контент, он делался фактически «с колес». Не было элементарного опыта. Разумеется, всем было сложно.

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ШКОЛУ

Каникулы на то и каникулы, чтобы отдыхать, и многое, недопустимое во время школьных будней, становится возможным, например, поспать подольше утром, а вечером, наоборот, лечь позже обычного. О том, чтобы самостоятельно заниматься - и говорить нечего, для этого есть целый учебный год. Такого мнения придерживаются и сами дети, и некоторые из родителей. Что греха таить, все мы иногда позволяем себе расслабиться.

- Если каникулы воспринимаются как отдых от образовательной деятельности, возвращаться всегда тяжело, - отмечает педагог. - Мудрые родители не делают этого перерыва. Отдых заключается в том, что это учение с увлечением, с радостью, с интересом. Познавательная деятельность не должна прекращаться. Но если перерыв все же произошел, загонять ребенка за учебники в последние дни не имеет смысла. Достаточно просто читать, смотреть развивающие и познавательные передачи, решать головоломки и интересные задачи.

Переход к школьному режиму дня тоже лучше начинать заранее, за несколько недель. Тогда организм ребенка быстрее включится в привычный ритм жизни. И, конечно, очень важен настрой.

- Самое главное - не пугать ребенка, а радоваться вместе с ним, что вот-вот наступит момент, когда он вновь увидит своих друзей, - подчеркивает Алла Геннадьевна. - Важно позволить школьнику участвовать в выборе школьных принадлежностей, тетрадей, ранца, формы, аксессуаров. Это настроит на позитивный лад и поможет лучше пережить первый стресс. Нужен праздник!

КСТАТИ

В этом году в Хабаровском крае будет введено ступенчатое расписание. Ступенчатое расписание предполагает разное время начала занятий у детей, когда у одного класса уроки начинаются с первого урока, у другого класса - со второго урока, у третьего - с третьего, и так далее. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором будет организовано обучение всем предметам, за исключением тех занятий, которые требуют специального оборудования, например, химии, физики, физической культуры. Уроки физкультуры будут проводиться в спортивных залах для одного класса либо на открытом воздухе. Алла Геннадьевна также добавила, что не исключено применение дистанционных технологий в обучении, при этом изменения в учебные планы вноситься не будут.

По данным регионального правительства, в новом учебном году обязательными станут генеральные уборки перед началом занятий с дезинфекционными средствами и бесконтактная термометрия на входе в школу. По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся.

Кроме того, персонал пищеблока обяжут носить маски и перчатки. К началу учебного года в школы закупают антисептики для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха. Ранее по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева на покупку обеззараживателей воздуха из резервного фонда правительства края было выделено 103,4 миллиона рублей.