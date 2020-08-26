Это Хабаровск! (26_08_2020)

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Сегодня утром в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было как-то особо горячо и интересно.

О возможных последствиях непогоды и амурского паводка по телефону нам рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству, Алексей Богданов.

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мы узнали у Елены Краснояровой, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей.

Елена Красноярова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Фото: Сергей ПЯТКОВ

В установленном федеральным и региональным законодательством порядке инспекторы государственного технического надзора осуществляют надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и иных видов техники. С начала года на регистрационном учете состоит 21 003 единицы техники. Сумма наложенных административных штрафов выросла до 680 тысяч рублей в связи с увеличением рейдовых мероприятий. О том, что это были за рейды и как они проходили нам рассказал начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Андрей Валерьевич Коротков.

Андрей Коротков, начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

В настоящее время существует огромное количество слухов, догадок и фейков по поводу условий содержания Сергея Фургала в московском СИЗО Лефортово. У нас в гостях побывал член Общественной наблюдательной комиссии, Георгий Волков, который лично встречался с Сергеем Ивановичем в следственном изоляторе и знает как обстоят там дела на самом деле.