Это Хабаровск! (26_08_2020)

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Сегодня утром в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было как-то особо горячо и интересно.
О возможных последствиях непогоды и амурского паводка по телефону нам рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству, Алексей Богданов.
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мы узнали у Елены Краснояровой, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей.
Елена Красноярова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей
Фото: Сергей ПЯТКОВ
В установленном федеральным и региональным законодательством порядке инспекторы государственного технического надзора осуществляют надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и иных видов техники. С начала года на регистрационном учете состоит 21 003 единицы техники. Сумма наложенных административных штрафов выросла до 680 тысяч рублей в связи с увеличением рейдовых мероприятий. О том, что это были за рейды и как они проходили нам рассказал начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Андрей Валерьевич Коротков.
Андрей Коротков, начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края
Фото: Сергей ПЯТКОВ
В настоящее время существует огромное количество слухов, догадок и фейков по поводу условий содержания Сергея Фургала в московском СИЗО Лефортово. У нас в гостях побывал член Общественной наблюдательной комиссии, Георгий Волков, который лично встречался с Сергеем Ивановичем в следственном изоляторе и знает как обстоят там дела на самом деле.
Георгий Волков, член Общественной наблюдательной комиссии
Фото: Сергей ПЯТКОВ