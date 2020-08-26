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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (26_08_2020)

Прямой эфир 26 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня утром в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» было как-то особо горячо и интересно.

О возможных последствиях непогоды и амурского паводка по телефону нам рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству, Алексей Богданов.

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мы узнали у Елены Краснояровой, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей.

Елена Красноярова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей

Елена Красноярова, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В установленном федеральным и региональным законодательством порядке инспекторы государственного технического надзора осуществляют надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и иных видов техники. С начала года на регистрационном учете состоит 21 003 единицы техники. Сумма наложенных административных штрафов выросла до 680 тысяч рублей в связи с увеличением рейдовых мероприятий. О том, что это были за рейды и как они проходили нам рассказал начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Андрей Валерьевич Коротков.

Андрей Коротков, начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Андрей Коротков, начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В настоящее время существует огромное количество слухов, догадок и фейков по поводу условий содержания Сергея Фургала в московском СИЗО Лефортово. У нас в гостях побывал член Общественной наблюдательной комиссии, Георгий Волков, который лично встречался с Сергеем Ивановичем в следственном изоляторе и знает как обстоят там дела на самом деле.

Георгий Волков, член Общественной наблюдательной комиссии

Георгий Волков, член Общественной наблюдательной комиссии

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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