Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае 26 августа 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на 26 августа 2020 года, в Хабаровском крае отмечают подъем уровней воды на реке Амур. Утром у Хабаровска воды была на отметке в 404 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток уровень воды будет подниматься на 25-30 см. На сегодняшний день затоплены поймы реки Амур от Хабаровска до села Богородское, а также рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь на глубину 0,1-2,7 м.

ОБСТАНОВКА В КРАЕ

- У села Архангеловка на реке Тунгуска смещается гребень паводка, пойма затоплена на глубину 2,7 м без ущерба. Ожидается, что в ближайшие сутки вода поднимется на 5-10 см за счет местного стока вызванного выпадением осадков, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Тем не менее, специалисты отмечают и спады на реках края. Например, на реке Кур у села Новокуровка и на реке Уссури в пределах края, на Амурской протоке у села Казакевичево и на реке Бурея в Верхнебуреинском районе.

Поднимается уровень воды в реке Амгунь в нижнем течении на 8-12 см за сутки. Кроме того, на участке между населенными пунктами Полины Осипенко и Удинское, а также на притоке Нимелен у села Тимченко пойма затоплена на 0,2-0,9 м.

УРОВНИ ВОДЫ НА РЕКАХ ПО ДАННЫМ НА УТРО 26 АВГУСТА

В Хабаровском районе река Тунгуска у села Архангеловка вода на отметке 1017 см, река Кур у села Новокуровка - 629 см, река Амур у села Елабуга - 420 см.

В Нанайском районе Арека Амур у села Троицкое на отметке 268 см, у села Малмыж - 321 см (+19 см за сутки).

У Комсомольска-на-Амуре река Амур на отметке 306 см.

Напомним, гидрологическая обстановка в крае находится под особым контролем спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС. По последним данным гребень амурского паводка проходит на территории ЕАО у села Нагибово. Его смещение у Хабаровска ожидается в конце августа с отметкой 450 см. Кроме того, в первой декаде сентября прогнозируют подъем воды до отметки 500-580 см.