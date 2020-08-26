В Хабаровске жильцам разрушенного дома на улице Зои Космодемьянской вручат ключи от новых квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске жильцам разрушенного дома на улице Зои Космодемьянской вручат ключи от новых квартир. Долгожданное событие состоится завтра, 27 августа. В этот же день переселенцы смогут отпраздновать и свое новоселье.

- Новые квартиры находятся в маневренном фонде в доме №21 на улице Аэродромная. Договоры о вселении уже подписали 11 из пятнадцати семей, оставшихся без крова. Четыре документа находятся на стадии подготовки и рассмотрения, - рассказала Светлана Верещагина, начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

ПРОИСШЕСТВИЕ В АПРЕЛЕ

Напомним, дом №22 на улице Зои Космодемьянской развалился буквально на глазах жильцов. Происшествие случилось вечером 9 апреля. Тогда горожанам пришлось спешно покинуть свои квартиры. На месте ЧП работали специалисты городской мэрии и спасатели. Тогда эвакуировали 33 человека. Всех обеспечили предметами первой необходимости.

К слову, сразу же вынужденным переселенцам предложили занять помещения городского маневренного фонда. Идея понравилась только одному жильцу, остальные стали ждать заселения, обосновавшись у родных и близких или арендовав жилье.

ИСТОРИЯ С КВАРТИРАМИ ПОД РАССЕЛЕНИЕ

Тем временем 23 квартиры в доме на улице Аэродромной в июне текущего года передали из государственной собственности Хабаровского края в муниципальную собственность городского округа «Город Хабаровск» с целью расселения. Передача квартир произошла без указания в документах их целевого назначения, поэтому зарегистрировали их в качестве помещений городского маневренного фонда. Это обстоятельство стало поводом для паники пострадавших жильцов. Однако в мэрии дали на этот счет разъяснения.

- Сейчас хабаровчане заселяются в новое жилье как в маневренное, но в договоре есть условие - по истечении двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники жилья в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир - заключить с муниципалитетом договор мены или оформить квартиры в соцнайм с возможностью последующей приватизации, - пояснила Светлана Верещагина.

Отметим также, что ключи и договоры горожанам будут выдавать с завтрашнего дня в муниципальном жилищном отделе по Центральному, Краснофлотскому и Кировскому районам Хабаровска, расположенном на улице Руднева, 41. К слову, будущие новоселы уже побывали в квартирах и остались довольны увиденным.

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