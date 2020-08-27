Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 27 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 27 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число зараженных коронавирусом составляет 9795. Из них излечившихся 7609, скончавшихся 85, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 77 новых случаев заболевания.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 15 пациентов старше 65 лет, трое детей в возрасте от девяти до 12 лет. На сегодняшний день 13 человек в тяжелом состоянии, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в регионе ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, у 750 пациентов. В стационарах края лечатся 264 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 1,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, проветривать помещения и регулярно делать влажную уборку.