Клинический центр онкологии в Хабаровске получит современное оборудование более чем на 400 миллионов рублей

Средства выделены в рамках реализации национального проекта Здравоохранение. Для центра за 120 миллионов рублей куплен гамма-аппарат дистанционной лучевой терапии Тератрон, это лишь третий подобный аппарат в России. Кроме того, приобретен аппарат близкофокусной радиотерапии за 27 миллионов рублей, в ближайшее время ожидается поступление гамма-аппарата в лабораторию радионуклидной диагностики. В следующем году центр получит 280 млн, которые, как ожидается, будут потрачены на замену линейного ускорителя. В прошлом году в учреждении закупили аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы и другое оборудование. Цель нацпроекта "Здравоохранение" - снижение к 20204 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч человек. А также ликвидация кадрового дефицита в первичном звене и охват всего населения страны профилактическими осмотрами не реже раза в год.