Михаил Дегтярев рассказал об итогах поездки в Москву Фото: Правительство Хабаровского края

Значительную часть прошлой недели врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел в Москве. По возвращению из поездки глава региона встретился с журналистами краевых СМИ.

- Удалось встретиться с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснулиным, просил информировать хабаровчан о наших договоренностях, - рассказал врио губернатора. - Это в первую очередь вопрос строительства жилья, поскольку по нацпроекту «Жилье» мы находимся на предпоследнем, 84 месте. А значит со строительством есть куда двигаться. Кроме того, мы договорились, что будет дополнительное финансирование расселения аварийного жилья в этот и все последующие годы. Здесь мы пока также в аутсайдерах.

Рассказал Михаил Дегтярев и о поддержке, которую обещал оказать премьер Михаил Мишустин. Речь идет о строительстве дороги Ванино - Советская Гавань. Реконструкцию этой трассы власти региона откладывали много лет, играли свою роль и отсутствие финансирования, и сложные погодные условия.

- На встрече с премьером мы зафиксировали на бумаге наши устные договоренности, нашли источники финансирования, планируем начать реконструкцию в 2021 и продолжить в 2022 году, - отметил Михаил Дегтярев. - Кроме того, нашли средства и на достройку дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын. Работы будут проведены в следующем году.

С главой Росрыболовства Ильей Шестаковым обсуждали весьма важный для региона вопрос: соблюдение законных интересов коренных малочисленных народов Севера. Речь идет о поддержке, которую необходимо оказать этим нашим соотечественникам.

- Кроме того, обсуждали вопрос по проекту «Доступная рыба», - рассказал врио губернатора. - Понадобилась небольшая административная поддержка со стороны Росрыболовства, мы ее получили. На этой неделе рыба по сниженным ценам должна поступить в магазины региона. Это горбуша и голец с севера Охотского моря объемом до шестисот тонн. Цена за килограмм составит 130-150 рублей.

Переговоры прошли также с вице-премьером Викторией Абрамченко и министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.

- Благодаря личным встречам на федеральном уровне мы закрепляем ранее достигнутые договоренности и одновременно решаем более узкие вопросы, - рассказал Михаил Дегтярев. - Только так в постоянном диалоге с федеральным центром можно оперативно и качественно решать вопросы развития края.

Кроме того, в продолжение договоренностей с министром обороны РФ, в рамках работы на международном форуме «Армия 2020» подтверждены объемы государственного оборонзаказа для Хабаровского края. В совокупности речь идет о 630 миллиардах рублей в течение семи-восьми лет. Из них 15 миллиардов вернется в региональную казну в виде налогов.

Проблемой остается организация горячего питания для школьников младших классов. По состоянию на 24 августа обеспечить школьников питанием не готово 81 учебное заведение.

- Активная работа по этим вопросам должна была вестись в июле. Здесь, конечно, большая претензия к прежнему заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, который курировал данное направление, поскольку он не позаботился о том, чтобы внести край в список регионов, получающих федеральную поддержку, - подчеркнул врио. - Это уже вылилось в соответствующее кадровое решение. Ситуацию с финансированием удалось решить благодаря личным рабочим отношениям с федеральным министерством. Теперь нам приходится организовывать горячее питание в срочном порядке, работая практически в ручном режиме с местными властями.

Подводя итог беседе, Михаил Дегтярев отметил, что рабочие встречи с федеральными министрами будут продолжаться.