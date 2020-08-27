Круглый стол: Кто такие «Самозанятые»?

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае и ряде других регионов Российской федерации введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто же такой самозанятый и стоит ли им становиться дискутировали в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола с ИО Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского Края, Максимом Анатольевичем Тарасовым, индивидуальным предпринимателем Андреем Владимировичем Сухоруковы и фрилансером Татьяной Полях.
Что такое «налог на профессиональный доход»?
Фото: Сергей ПЯТКОВ