Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Круглый стол: Кто такие «Самозанятые»?

Прямой эфир 27 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае и ряде других регионов Российской федерации введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто же такой самозанятый и стоит ли им становиться дискутировали в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола с ИО Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского Края, Максимом Анатольевичем Тарасовым, индивидуальным предпринимателем Андреем Владимировичем Сухоруковы и фрилансером Татьяной Полях.

Что такое «налог на профессиональный доход»?

Что такое «налог на профессиональный доход»?

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые