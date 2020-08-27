Завтрак для школьника: сколько это стоит в Хабаровском крае

Заряд бодрости организму даст хороший завтрак Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Накормить ребенка утром - та еще задачка. Родителям знакома ситуация, когда дите проснулось, а его аппетит дремлет. Особенно тяжело, если за лето был сбит режим, как, например, в моей семье. Но ничего не поделать, мы все - генетические «совы», и лето для нас - возможность поспать хотя бы до половины девятого.

Но вернемся к еде. Утренний прием пищи, пожалуй, самый важный. Хороший завтрак встряхнет организм, наполнит его энергией, которая особенно необходима школьнику. Экономисты отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России посчитали, во сколько обойдется семейному бюджету приготовление самых популярных завтраков. При расчетах использовались данные Росстата о средних ценах в Хабаровском крае в июле 2019 и 2020 годов.

ОВСЯНКА, СЭР!

Лично я оценила это блюдо, только повзрослев и начав готовить его своими руками. Оказалось, что хлюпкое месиво, подаваемое нам в школе, и домашняя овсянка - совершенно разные вещи. Овсяную кашу просто готовить, при этом она вкусная как на молоке, так и на воде. Одно непреложно: сливочное масло. Экономисты подсчитали, что за год стоимость порции овсянки выросла на 3,4 рубля. Овсяные хлопья «Геркулес» подорожали на 11,3 процента - продукт пользовался повышенным спросом во время самоизоляции. Выросли и цены на молочку по причине, как установили экономисты, роста цен на сырье из-за перебоев в поставках и ослабления рубля. Сливочное масло за год подорожало на 6,5%, а обычное молоко - на 6,1%. Сахар, кстати, подешевел на 10,2% - в прошлом году были сделаны большие запасы этого продукта. Итоговая стоимость порции овсянки на молоке со сливочным маслом - 41 рубль.

Конечно, яичница с беконом или колбасой, украшенная овощами, обойдется дороже, но оно того стоит Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

ЕШЬ МАННУЮ КАШУ - СТАНЕШЬ КРАШЕ

Еще одно блюдо с подпорченной в школьные годы репутацией. Комочки в каше - бр-р-р! Но несколько веков назад манная каша была деликатесом, который ели только знатные богатые люди, и то лишь по праздникам. Зато сегодня его может позволить себе каждая семья: порция обойдется в 27,7 рубля. По сравнению с июлем 2019 года, это на 5,9% дороже. Рост цен на зерно, вызванный ослаблением рубля, вызвал рост стоимости килограмма манки на четыре процента.

ПШЕНКА ИЛИ БУТЕРБРОД?

Пшенная каша чуть подороже манной, но не менее вкусна, опять-таки если ее готовить с любовью и заботой. За год стоимость одной порции пшенки выросла до 33 рублей, подорожав на 1,7%. Рост цен получился небольшим благодаря тому, что 2019 год оказался очень урожайным на просо, и в итоге оно подешевело на 18,2%.

Но что это мы все о кашах? Бутерброд (смешарик Лосяш полностью меня поддержит) - наивкуснейшее блюдо с утра, а также днем и вечером. Кстати, не зря самый умный лось всех времен так любит бутерброды, ведь автор классического рецепта (хлеб с маслом) - не кто иной, как всемирно известный ученый Николо Коперник. Ну, а про графа Джона Сэндвича, думаю, вы слышали.

Итак, усовершенствованный бутерброд Коперника - хлеб, масло, вареная колбаса - в наши дни жителю Хабаровского края обойдется в 12,3 рубля. По сравнению с прошлым годом блюдо подорожало на 5,6%. Ключевые факторы удорожания - рост цен на сырье, увеличение транспортных расходов. Все это привело к тому, что хлебобулочные изделия и колбасы подросли в стоимости на 5,5% и 3,1% соответственно.

Мы едим и глазами, поэтому красивая подача блюда помогает разжечь аппетит Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

СБАЛАНСИРОВАНО ПРИРОДОЙ

Универсальный продукт, поистине подарок природы - яйцо. Не слушайте страшилки про холестерин. Любой врач подтвердит, что яйцо практически идеальный продукт по соотношению «белки - жиры - углеводы». Правильно, углеводов в нем нет, но дополнив блюдо из яиц кусочком хлеба (лучше ржаного, а еще лучше - слегка подсушенного на сковороде или в тостере), вы получаете все необходимое организму.

Ходит легенда, что из яиц можно приготовить сто блюд. И это не считая выпечки и прочего, где яйцо - один из ингредиентов. Но мы, как правило, обходимся тремя-четырьмя: яичницей, омлетом и вареными вкрутую или всмятку яйцами. Пашот тоже вкусно, но сложнее. Себестоимость порции из двух куриных яиц составляет порядка 14 рублей. В среднем в июле 2020 года, по данным экономистов, десяток яиц стоил 68,4 рубля. Стоимость по сравнению с прошлым годом не изменилась - высокая конкуренция на этом рынке сдерживает цены.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

За год наборы продуктов подорожали от двух до девяти процентов. Эксперты Центробанка отметили, что Росстат посчитал июльский рост цен на продовольственные товары по Хабаровскому краю в среднем на 5,8%. Расхождение объясняется тем, что в продовольственной инфляции статистики учитывают изменение цен по 180 позициям. Список составляется на основании сведений о фактических расходах жителей края. А в наших завтраках - от одной до четырех позиций.

Если говорить о годовой инфляции в Хабаровском крае в целом, то в июле 2020 года она составила 4,1% (в среднем по России 3,4%, по Дальнему Востоку - 4%). Основные факторы: рост цен на услуги воздушного транспорта и отдельные категории непродовольственных товаров, индексация тарифов на коммунальные услуги. При этом, отмечают экономисты, есть и сдерживающие рост инфляции факторы: предложение на продовольственном рынке выросло, в том числе за счет поступления импортной продукции и поступления нового урожая от местных производителей, а также производителей из других российских регионов.

По итогам 2020 года эксперты Банка России прогнозируют инфляцию на уровне 3,7-4,2%. По итогам 2021 года инфляция ожидается на уровне 3,5-4%. В дальнейшем годовой показатель, по мнению аналитиков, будет незначительно колебаться вблизи 4%.