«Если бы не она…»: душераздирающая история семьи из ЕАО, которую спасла беременная кошка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

На подвиги способны не только люди, но и животные. Четвероногие по-своему понимают свой долг и по-разному реагируют на экстренные ситуации. Пример тому питомцы, живущие при семье Родионовых в ЕАО. У них три пса и беременная кошка, и из всех четырех самой отважной оказалась последняя. Поистине душераздирающую историю, в которой героем оказалось животное, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Тилюпа - так зовут отважную кошку, попала в дом к Ольге Тимофеевне стараниями дочки десять лет назад. Животное стало любимцем семьи. Спасительницей кошку стали называть после страшного ночного пожара. Животное раньше всех отреагировало на происшествие - громко мяукало, пока хозяева не проснулись и не покинули дом. Хозяйка жилья и ее сыновья спешно эвакуировались из объятой пламенем постройки. К слову, ни один из псов не подал голоса, в то время как дом стремительно пожирал огонь.

Пожарные расчеты до самого утра тушили ветхий дом Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Мы могли погибнуть, задохнуться в дыму, если бы не наша спасительница, - со слезами на глазах вспоминает подробности жуткой ночи Ольга Тимофеевна, хозяйка дома. - Я смогла успокоиться только после того, как увидела на улице живыми и невредимыми всех членов семьи: сыновей Лешу, Витю и кошку Тилюпу. Мы выбежали, едва накинув на себя теплые вещи, но успели взять документы.

Пожарные расчеты до самого утра тушили ветхий дом. Спасти имущество не удалось, но зато все остались живы. Пока погорельцы стараются восстановить жилье, а сотрудники Госпожнадзора выясняют, что стало причиной пожара.