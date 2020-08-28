Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 28 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 28 августа 2020 года, общее число заражений коронавирусом составило 9860. Из них вылечились 7694 человека, скончались 86, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 65 новых случаев заболевания.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечатся 12 пациентов старше 65 лет, трое детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: Региональный минздрав

Отметим также, что пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, у 752 пациентов. В стационарах края лечатся 263 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 1,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.