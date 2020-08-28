Афиша в Хабаровске на неделю: в память о войне Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЛЬСИРУЕМ И КРУТИМ ПЕДАЛИ

Прежде всего, хабаровчан приглашают принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Чтобы зарегистрироваться на любой из 40 площадок, у вас остается только один день - до третьего сентября, когда мероприятию дадут старт. Напомним, впервые «Диктант Победы» провели в 2019 году, его написали 150 тысяч человек из 23 стран. В Хабаровском крае проверили знания полтысячи человек. Акция понравилась людям, поэтому ее решили проводить ежегодно.

В 2020 году «Диктант Победы» проведут не только в Хабаровске, но и в каждом районе края. Отметим, что в этом году участникам придется ответить не на 20, а на 25 вопросов. Из них 20 заданий будут общефедеральными, пять - из области тематики местного уровня, связанные с вкладом конкретных территорий в победу и их ролью в Великой Отечественной войне.

Военно-исторический музей, ул. Шевченко, 20. Бесплатно.

В этот же день хабаровские юнармейцы станцуют «Победный вальс» - парни и девушки, а также другие участники соберутся на площади «Город воинской славы», чтобы исполнить вальс.

- Во время акции около ста танцевальных пар одновременно станцуют танец под музыку военных лет. При этом участники будут одеты в одежду того времени. Предварительно они пройдут обучение, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Обучать участников акции будут в два этапа. На сегодняшний день уже есть график онлайн-занятий, опубликованный в официальной группе Юнармии в соцсети. Если эпидемиологическая обстановка будет благополучной, репетиции проведут на площади «Город воинской славы». К участию в акции также приглашают всех желающих.

Площадь Города воинской славы, ул. Тургенева. 3 сентября, начало в 18:00. Бесплатно.

Замыкает череду праздничных мероприятий «Велоночь Победы» - участвовать в акции могут все желающие. Основное условие - наличие велосипеда, мобильного телефона и наушников. Прием заявок от потенциальных участников все еще идет, но поспешите!

- Для проведения акции разработали уникальный маршрут протяженностью 13 километров с остановками у памятных знаков и зданий, - сообщили в главном управлении внутренней политики края. - Велоколонна стартует от памятника маршалу Александру Василевскому и финиширует на площади Славы.

Акцию проведут в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Участники велопробега смогут прослушать аудиоэкскурсию о местах воинской славы Хабаровска. Для велосипедистов также проведут розыгрыш памятных призов и подарков. В завершение акции пройдет флешмоб «Дальневосточные Огни Победы». Чтобы присоединиться к пробегу, нужно подать заявку на сайте «Велоночь Победы».

Стадион имени Ленина, ул. Советская, 1. 5 сентября, старт в 20:00. Бесплатно.

ВЫСТАВКИ

«Мир глазами художника - фронтовика» (6+)

Что такое Великая Отечественная война - в нашей стране известно каждому с малых лет, ведь этот страшный период оставил неизгладимый след в жизни каждой семьи Фото: Дальневосточный художественный музей

Дальневосточный художественный музей в честь памятной даты приглашает посетителей на выставку «Мир глазами художника - фронтовика», посвященную Великой Отечественной войне.

Что такое Великая Отечественная война - в нашей стране известно каждому с малых лет, ведь этот страшный период оставил неизгладимый след в истории России и жизни каждой семьи. Выставка «Мир глазами художника - фронтовика» познакомит зрителей с творчеством петербургского художника, участника ВОВ Олега Аркадьевича Еремеева. На выставке представлены работы, подаренные музею семьей мастера - живопись, графика, эскизы и наброски.

Народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина Олег Еремеев - примечательное явление нашей художественной жизни. Творческая жизнь Олега Еремеева органично включает педагогическую деятельность: с 1959 года он передает свой опыт художника молодежи, пройдя в институте имени И. Е. Репина путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой рисунка и руководителя персональной мастерской живописи.

Его творчеству присущи душевная искренность, любовь к жизни, стремление познать ее тайны. Олег Аркадьевич создавал произведения о современности и историческом прошлом России, писал портреты деятелей культуры и искусства, рабочих и сельских тружеников, много работал в жанре пейзажа.

Произведения Еремеева находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Германии, США, Италии, Корее, Китае, Франции и других странах.

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых 250 рублей.

«Офицер, поэт, журналист» (6+)

Гродековский музей представляет выставку, посвященную Сергею Алексеевичу Тельканову.

Сергей Алексеевич Тельканов (1911-1974) - дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны.

Сергей Алексеевич родился 16 августа 1911 года в поселке Майкорского завода Соликамского уезда Пермской губернии в семье служащего лесничества. Окончив среднюю школу, он работал учеником слесаря, заведующим библиотекой рабочего клуба, инспектором районо, был на комсомольской и партийной работе. В годы Великой Отечественной войны Сергей Тельканов был рядовым солдатом, потом политработником дивизии, военным журналистом в газетах «Боевая Красноармейская» и «Суворовский натиск».

Он сражался в Сталинграде, на Курской дуге, прошел с боями всю Украину и Молдавию, а закончил войну на Тихом океане в Порт-Артуре. После войны до увольнения в запас Сергей Алексеевич работал военным журналистом, был специальным корреспондентом газеты Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск». В эти годы вышли книги стихов «Пути-дороги», «Знамя полка», «Слово к друзьям», «Великий или Тихий», «Костры походные», «Память сердца», главным героем которых стал советский солдат, оберегающий мирный труд людей.

Особое место в поэтическом творчестве Сергея Тельканова занимает походно-строевая песня «Идут солдаты ротами», положенная на музыку Владимиром Румянцевым, вошедшая в репертуар не только дальневосточных, но и воинов всей России.

Музей имени Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых - 300 рублей, детям до 16 лет вход бесплатный.

ФЕСТИВАЛЬ

Юрий Башмет в Хабаровске (6+)

Хабаровский музыкальный театр снова с нами и представляет ежегодный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

В программе концерта в Хабаровске сюита Эдварда Грига, концерт для скрипки с оркестром Фрица Крейслера и многое другое Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Событие пройдет в нескольких городах и районах Хабаровского края и объединит под своей эгидой не только концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы», но и мастер-классы, и творческие встречи.

В программе концерта в Хабаровске:

Эдвард Григ. Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга», сочинение 40.

Фриц Крейслер. Концерт для скрипки с оркестром «В стиле Антонио Вивальди» до мажор. Солистка - Мария Тилюк (скрипка).

Йозеф Гайдн. Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор. Солист - Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция).

Владимир Маяковский. «Облако в штанах» - музыкально-литературное действо на музыку Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича. Художественное слово - Михаил Пореченков.

Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 4 сентября в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей.