Многодетная семья в Биробиджанском районе добивается ликвидации «локальной блокады»

Детей приходится переносить на руках Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Накануне к корреспонденту «КП»-Хабаровск» обратилась Анна (свою фамилию она попросила не указывать), которая вместе с мужем и тремя детьми проживает в одном из частных домов по улице Октябрьской в селе Птичник Биробиджанского района. Журналиста она предупредила, что на место стихийного бедствия нужно приезжать в сапогах - после сильных дождей вода затопила окрестности.

ПРИПЛЫЛИ

Преодоление водной преграды прошло успешно. По словам Анны, в прошлом году ее семья приобрела в Птичнике земельный участок с жилым домом. Многодетная «ячейка общества» стала с энтузиазмом осваивать новое место проживания, но затем случилось непредвиденное.

- Раньше здесь был единый земельный участок, прежний владелец которого разделил его на несколько и реализовал желающим. И оказалась, что подъездная дорога является частью земельного участка, принадлежащего соседям. Мы с ними не конфликтовали никогда, были в нормальных отношениях, - рассказала Анна. - Соседи сказали, что намерены производить какие-то изменения с этой дорогой только осенью. И нас заранее об этом предупредят. Но в начале июня без всякого предупреждения сюда приехал грузовик и вывалил три кучи пескогравия. Нас поставили перед фактом: проезда больше нет.

До дома можно добраться только в резиновых сапогах Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Многодетная семья оказалась в ситуационной ловушке. Пришлось договариваться с другими соседями, чтобы, проделав дыру в своем заборе, пробираться на улицу через их участок. О том, чтобы к заблокированному дому в случае необходимости прибыли пожарный расчет или бригада скорой помощи, не могло быть и речи. Заложники ситуации стали бить тревогу, обращаясь за помощью в официальные инстанции.

- После июньской публикации в одном из местных СМИ заметки про нашу ситуацию нам позвонили из аппарата Уполномоченного по правам ребенка в ЕАО. Мы написали заявление, нас отправили в Государственное юридическое бюро Еврейской автономии. Узнав о нашей ситуации, директор этого учреждения позвонил в администрацию Биробиджанского района и потребовал, чтобы этот вопрос был решен, - рассказала Анна.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

По ее словам, с другой стороны их земельный участок граничит с аналогом, который администрация Биробиджанского района несколько лет назад сдала в аренду. Каких-либо работ там не производится - на заброшенном участке образовалась несанкционированная свалка и огромные ямы, где скапливается влага. Если помойку ликвидировать, убрать грунтовые воды и подсыпать дорогу, «локальная блокада» будет снята.

- Нас и прошлым летом топило. Мы обратились в ГУ МЧС России по ЕАО, пожарные расчеты прибыли сюда и откачали воду. В июле этого года опять пошли сильные дожди, и нас снова затопило - вода вплотную подступила к дому, пробирались по двору в болотниках. Мы обратились к руководителю областного МЧС Роману Бойко - он снова (огромное ему спасибо) пошел нам навстречу. 19 августа на нашу улицу снова приехали пожарные и откачали воду. Но Роман Бойко был крайне недоволен тем, что администрация Биробиджанского района так ничего и не сделала за прошедший год, чтобы избежать локального потопа. Главе Биробиджанского района Сергею Солтусу было выдано предписание продолжить работу по откачке грунтовых вод насосами большой производительности, а также произвести отсыпку дорожного полотна. Но ничего из этого так и не сделали, - рассказала Анна.

По ее словам, после этого в окрестностях улицы Октябрьской ежедневно появлялись сотрудники районной администрации - возможно, специалисты производили необходимые замеры и расчеты. Кроме того, многодетной семье сообщили, что 25 августа к ним приедет временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн - разбираться в проблемной ситуации.

На задворках дома заброшенный участок Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мы отложили все дела (мне надо было с детьми в этот день идти в поликлинику), ждем высокого гостя, места себе не находим. А его все нет и нет. Заходим в Instagram и видим там новость, что Гольдштейн побывал в селе Птичник, пообщался с местными жителями. Почему же он к нам не заехал? Мой муж позвонил своему знакомому - Георгию Нацвлишвили. Гиви сразу позвонил Гольдштейну на сотовый и задал ему вопрос. Гольдштейн ответил, что Солтус ему сообщил, что проблема с нашей семьей решена. Хотя ничего не решилось. Вот такое отношение к людям! - пожаловалась Анна.

ПОМИДОРЫ НАГОТОВЕ

Глава Биробиджанского района Сергей Солтус на вопрос корреспондента «КП»-Хабаровск», заданный в мессенджере, не ответил. Отзывчивее оказалась начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского района Наталья Дорошенко.

- Мы проведем собрание с жителями домов, которые находятся в этом районе Птичника. Вы же видели, как там вода стоит. Если будем вдруг дорогу подсыпать, вода же может пойти на соседние участки. Нам надо мнение людей услышать. Мы ранее приглашали кадастровых инженеров туда, чтобы определить точки. Вопрос решается, - сообщила Наталья Дорошенко.

Гиви вышел к администрации с красноречивым плакатом Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Кстати, возмущенный происходящим биробиджанец Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви) устроил одиночный пикет возле здания администрации Биробиджанского района. Борец за социальную справедливость надел футболку с надписью «Чиновники - воры, правосудие продажно», развернул тематический плакат и потряс в воздухе «поганой метлой» с соответствующей надписью. Кроме того, общественный активист принес с собой пакет с гнилыми помидорами. Негодными овощами он грозился закидать чиновников, которые отказываются работать на благо населения.