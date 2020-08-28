Олег Бундуков, гендиректор «Порта Дальниий»: «Нам тут жить, и я тоже хочу тишины и уюта»

Как строители терминала «Порт Дальний» находят общий язык с местными жителями ФОТО: Юрий Кузьмин

Любое строительство промышленного объекта, и не только в России – это конфликт интересов. Обитателей окрестных домов, посёлков и городов вполне резонно тревожат перспективы подобного соседства: как оно отразится на их комфорте и благополучии, не навредит ли экологии? Инвестор в таких условиях чувствует себя, прямо скажем, неуютно, особенно если речь идет о Хабаровском крае, жители которого уже продемонстрировали свой норов всей стране. Но создание нового морского терминала на берегу Татарского пролива, похоже, станет совсем другой историей и примером того, как бизнес должен выстраивать отношения с обществом. В этом мы убедились, пообщавшись с гендиректором ООО «Порт Дальний» Олегом БУНДУКОВЫМ, чей мобильный телефон уже записан в контактах едва ли не у каждого второго жителя Заветов Ильича.

Заветы – небольшой рабочий посёлок в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, спрятавшийся как бы в арке огромных «морских ворот». Севернее – город-порт Ванино, связующая паромная нить между Сахалином и «большой землёй», южнее – город-порт Советская Гавань.

– Зачем еще один? Скоро житья не будет от этих терминалов! Будем дышать угольной пылью, и наш единственный пляж отберут! – дословно передаю Бундукову главные претензии жителей Заветов, которые можно найти в интернете и на страницах местных газет.

– Вы знаете, а ведь мы того же не хотим, – неожиданно отвечает директор «Порта Дальнего», – потому что нам тут не только работать, но и жить. И мы хотим, чтобы наши сотрудники, их семьи жили в благоустроенном современном поселке, с хорошими дорогами, школами, медициной. Чтобы было тихо и уютно, чтобы ни пыль, ни шум никого не тревожили. Чтобы можно было отдыхать на чистом, благоустроенном пляже. Мы сюда пришли не на год или два: терминал, по самым смелым расчетам, окупится только лет через 30. Что ж мы, по-вашему, тридцать лет будем жить тут как временщики, дышать пылью и враждовать с местным населением?! Нет, конечно! И поэтому инвестор, компания «А-Проперти», с самого начала предусмотрел в проекте меры социальной поддержки района, его жителей.

В последние два десятилетия количество жителей Заветов Ильича стабильно шло на убыль: если в 2000 году по результатам переписи в поселке проживало более 11 тысяч человек, то сейчас – немногим более 8 тысяч. Люди уезжают, жилье и инфраструктура ветшает…

Сразу в глаза бросается этот трэш. Мы же хотим вдохнуть в посёлок вторую жизнь, сделать его если не «жемчужиной», как любят говорить журналисты, то, по крайней мере, очень комфортным для проживания местом и примером того, как бизнесу нужно вести себя «в гостях».

«Пляжу ничего не угрожает»

– А что все-таки с пляжем, о котором так беспокоятся местные жители?

– Смотрите, – Бундуков подходит к топографической карте, на которой в деталях отрисована бухта. – Вот тут, на самом конце мыса мы планируем построить перевалочный причал, а вот, здесь, примерно в трех-четырех километрах от него расположен тот самый пляж. Ну, какой, правда, пляж - просто необустроенный участок берега, камни, но люди из Заветов и Совгавани туда ездят. В основном, жарят шашлыки, просто сидят на берегу, поскольку вода холодная, в середине лета на 3-4 недели максимум прогревается немного, но всё равно купаться рискуют немногие.

Но дело не в этом. Как я уже сказал, от пляжа до причала – 4 километра. Даже если во время погрузки угля случится ЧП, и уголь с большой высоты рухнет в трюм корабля, облако пыли, которое может образоваться, разлетится максимум на 300 метров. То есть, ни пляжу, ни отдыхающим, ни поселку не угрожает вообще ничего.

Гораздо большую опасность для людей представляет мусор, осколки стекла, скопившиеся на этом пляже. Поэтому мы решили его своими силами и за свой счет благоустроить. Сделать там комфортную зону отдыха, убрать мусор, отсыпать дорожки, вкопать скамейки и мангалы, может, беседки ещё поставим. И сами с удовольствием будем ходить на этот пляж, я еще раз повторяю: нам тут жить!

– Но пыль все-таки будет?

– Не будет пыли, вообще. Мы уже много раз представляли наш проект, в том числе журналистам из региональных СМИ – будет реализовано комплексное решение от известной, лидирующей в этом сегменте компании Stacker, которое полностью исключит образование пыли на каждом этапе. Пылезащитные кожухи, шумо-и пылезащитные экраны, постоянное увлажнение складских и погрузочных площадей, и так далее. Самые «пыльные» процессы, такие как опрокидывание вагонов с углем, у нас вообще будут происходить в герметично закрытых ангарах, и тоже при постоянном увлажнении.

Мы же это не сами всё придумали, в конце концов! Во-первых, открытая грейферная перевалка угля уже запрещена законодательно, и нам никто не согласовал бы такой проект. Во-вторых, есть примеры Роттердама, австралийского Брисбена, других городов, где работают крупнейшие угольные терминалы мира, не доставляя местным жителям никакого дискомфорта. Надо просто не экономить на этом, и внедрять давно и хорошо зарекомендовавшие себя технологии пылеподавления.

«Гарантирую лично»

– Это Вы лично готовы гарантировать жителям Заветов?

– Вы знаете, я когда только приехал в Заветы, за мной по пятам ходили наблюдатели, и все мои передвижения комментировались в соцсетях: вот он на мыс поехал, а вот его машина возле администрации, договаривается, значит, с кем-то… Конечно, договаривался. Мы первым делом и пришли в администрацию, спросили, чем можем помочь поселку. Потом начали встречаться с местными активистами, с директором школы, с тренером, с экологами – ни от кого не прятались. И сейчас мой мобильный номер есть в записной книжке, в смартфоне, наверно, у каждого второго жителя посёлка. Мне постоянно звонят, причем и по крупным вопросам, и по совсем, на первый взгляд, незначительным. Недавно вот позвонил местный рыболов, говорит, как же так мы там рыбу все время ловили, а теперь забор, стройка… Я отвечаю, да не проблема, приходите, мы пропустим, тем более, чтостройка еще не началась.

Поэтому, конечно, я готов подписаться под каждым своим обещанием.

– А что вообще сейчас происходит на месте будущего терминала?

– Ведем геодезические исследования, а также разбираем свалку, которой, судя по находкам, не меньше лет сорока. Уже сняли метра два мусора, и пока конца не видно. У нас один товарищ есть, он в этих местах лет 30 назад служил в армии, и когда в ходе «раскопок» на свет появилась алюминиевая кружка, он её сразу узнал: вот такие, говорит, у нас в солдатской столовой и были…

А еще принимаем комиссии, проверки, одну за другой. Из правительства края были, из Росприроднадpора, врио губернатора приезжал. Мы относимся к этим проверкам спокойно, понимаем, что, если есть сигналы от населения, ведомства должны реагировать. И конечно, не все идеально в нашей отрасли. Мы знаем, что та же проблема «пыления» угольных терминалов поднималась не раз, причем на федеральном уровне, поэтому строгий надзор необходим. Но «Порт Дальний» пылить не будет, это я ещё раз готов пообещать лично.

– А что еще вы пообещали местным жителям, если возвращаться к теме социальной поддержки?

– Многое мы уже сделали, а не просто пообещали, хотя терминал еще даже не начал строиться. Нас попросили, в частности, провести теплотрассу к детскому саду, снести несколько старых давно расселенных домов, где уже происходили несчастные случаи, поскольку, как вы знаете, подростки любят собираться в «заброшках»… Пианино нас попросили купить для школы, заменить старые, ободранные кресла в зале бывшего Дома Офицеров – на это женщины особенно жалуются, поскольку колготки, говорят, рвутся. Заменим.

Но это мелочи, есть задачи помасштабнее. В посёлке нет ни одной гостиницы, ни одного приличного кафе, ни общественных пространств, где люди могли бы с комфортом и безопасно гулять, в поликлинике беда с оборудованием, на УЗИ, говорят, по несколько месяцев очереди надо ждать. Вот эти все проблемы надо решать, и для этого мы решили создать социальный фонд поселка Завета Ильича (юридическими аспектами сейчас занимаются наши юристы), который будет подарен местным жителям.

«Дивидендами будут распоряжаться сами жители»

«Порт Дальний» предлагает передать десятипроцентную долю порта безвозмездно, дивиденды от которой пойдут в специальный фонд, учреждённый местными жителями. В свою очередь, фонд должен потратить эти деньги на социальные и инфраструктурные проекты посёлка Заветы Ильича, по их собственному решению.

– Я правильно понял, что ни «А-Проперти», ни «Порт Дальний» непосредственного участия в распределении средств фонда принимать не будут?

– Совершенно правильно. Мы хотим, чтобы этими деньгами распоряжались именно жители Заветов. Они сами выберут совет или другой распорядительный орган, куда войдут люди, пользующиеся в поселке безусловным авторитетом, мнению которых все доверяют. Мы, если нужно, будем оказывать юридическую поддержку. Ну, и перечислять, как обещали, 10 процентов от прибыли предприятия.

– Получается, вы хотите создать совершенно новый для России формат самоуправления? Или даже некий квазибюджет муниципального образования…

– Можете называть это как угодно, мы просто хотим нормально жить и работать в Совгаванском районе, в поселке «Заветы Ильича». Мы же ничего не перепродаём, не делаем «бизнес на час» – мы создаем важный участок нашей собственной экосистемы. «Порт Дальний» мы строим для того, чтобы продавать уголь, который сами добываем на Эльгинском месторождении в Якутии. Это высококачественный металлургический уголь, спрос на который в мире остается стабильным. Тем самым мы способствуем и росту российского экспорта, и развитию Дальнего Востока, в чем очень заинтересовано правительство, как вы знаете. Мы даем возможность заработать и крупному бизнесу – в частности, РЖД, чьими вагонами будем доставлять уголь, – и малому, у которого с нашим приходом в Заветы Ильича появится новое поле для деятельности: гостиницы,общепит, разные бытовые сервисы и т.д.

И да, мы платим налоги в местный бюджет: ООО «Порт Дальний» зарегистрировано не в каком-то офшоре, и даже не в Москве, а здесь, в Советской Гавани. Но наши собственники считают, что налогами и рабочими местами социальная ответственность бизнеса не должна ограничиваться. Мы начали рассказывать, что надо там-то и там помочь, просили бассейн построить в Заветах, Дом Офицеров в порядок привести... И было принято решение помочь всему поселку, чтобы каждый житель ощутил пользу от нашего присутствия. Вот так появилась идея создания фонда, с которым «Порт Дальний» будет делиться прибылью.

А насколько эта затея окажется эффективной – посмотрим. Ведь вы правильно говорите, никто ничего подобного раньше не делал. Но кто-то ведь должен начинать, правда?..

Юрий Кузьмин, ng.ru