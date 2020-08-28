Армию во всей красе показали в Хабаровске во время военно-технического форума Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Армию во всей красе показали в Хабаровске во время военно-технического форума. Специализированное мероприятие проходит на аэродроме ВВО «Хабаровск-Центральный». Для жителей и гостей города подготовили насыщенную трехдневную программу. Торжественное открытие события прошло вчера, 27 августа.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную трехдневную программу Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

На аэродроме «Хабаровск-Центральный» представлены лучшие образцы авиационной техники объединения ВВС и ПВО, боевые и специальные машины соединений и воинских частей военного округа. Для посещения открыты 12 выставочных мест на двух экспозициях, где размещены 115 единиц военной техники.

Для посещения открыты 12 выставочных мест на двух экспозициях, где размещены 115 единиц военной техники Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Вниманию посетителей представили бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО. Гостям продемонстрируют новейшие беспилотные аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Зрители увидели работу водолаза под водой и подводное разминирование Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

За время форума уже показали пролет пары многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С и двух многофункциональных истребителей - бомбардировщиков Су-34. Также зрители увидели работу водолаза под водой и подводное разминирование. Желающие смогут опробовать на суше экипировку минера-подводника.

Были выступления подразделений спецназа, «Танковый вальс» и «Мазурку» на БМП Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Также для гостей провели демонстрацию десантирования посадочным способом с захватом объекта, эвакуации группы спецназа под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», тушение пожара вертолетом армейской авиации с использованием водосливного устройства, ликвидацию очага возгорания самолетом авиации МЧС. Были и выступления подразделений спецназа, «Танковый вальс» и «Мазурка» на БМП.

Желающие посмотрели историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Желающие смогут пострелять из пневматических винтовок и пейнтбольного оружия, посмотреть историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны. В рамках военно-технического форума проводят отбор на контрактную службу.