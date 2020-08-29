Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 29 августа 2020 года

Маски, перчатки и антисептики, похоже, надолго вошли в нашу жизнь Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На утро 29 августа в Хабаровском крае, по информации минздрава края, было выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. «Прибавку» дали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Кстати, из всех районов края от инфекции остается свободным только один – Тугуро-Чумиканский. Видимо, из-за того, что люди там и раньше соблюдали социальную дистанцию.

Карта распространения коронавируса по районам Хабаровского края. Предоставлена миздравом края

Среди новых заболевших четыре пациента старше 65 лет, один двухлетний ребенок, остальным от 18 до 65 лет. Активными остаются 2054 случая заболевания, в тяжелом состоянии 14 человек. Пневмония зарегистрирована у 741 пациента. Под медицинским наблюдением остаются около тысячи человек – они контактировали с заболевшими и врачам нужно убедиться, что люди не подцепили инфекцию.

Нарастающим итогом в крае зарегистрировано 9910 случаев заболевания коронавирусом, 87 человек скончались.

Напомним, что в крае продолжают снимать ограничения - открыты для посетителей заведения общепита, музеи, театры готовятся к открытию сезона. Однако еще долгое время подобные учреждения будут работать с соблюдением мер безопасности: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, наличие в залах и кабинетах дезинфицирующих средств и кварцевателей и так далее.

А уже через два дня в школах Хабаровского края пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Правда, в этом году только для 1 и 11 классов: эпидемобстановка все-таки не настолько благоприятная, чтобы устраивать массовые мероприятия. Но и оставлять первоклашек и выпускников без праздника нельзя. После изучения обстановки в крае, в правительстве решили, что для первых и последних классов можно провести линейки.