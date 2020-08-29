Больше сотни дач затопило на островах в черте Хабаровска

Левобережники уже привыкли к тому, что в августе Амур опять разливается - уж такая у него особенность. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

В первой половине субботы, 29 августа, на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, находящихся в черте Хабаровска, начало топить дачи. Разлившийся Амур зашел на 115 участков. Спасатели и городские службы несколько дней назад просили дачников ускориться со сбором урожая. К сожалению, не все успели.

- Помидоры остались, кабачки, картошку не всю вывезла. Я все-таки поеду, может, что удастся спасти, - рассказала автору этих строк соседка-дачница. Мы встретились утром, когда еще не было достоверных сообщений о затоплении. Надеюсь, ни урожай, ни моя соседка не пострадают.

Потому что сейчас ездить на левый берег довольно опасно. Гребень паводка подходит все ближе к городу, помогают ему мелкие озера, ручейки и протоки, которые питают грунтовые воды. Сейчас уровень Амура у Хабаровска 435 см (данные на первую половину 29 августа), судя по прогнозам, совсем скоро он доберется до критических 450 см и начнется активное затопление островов. Теплоходы пока ходят, но согласно правилам транспортной безопасности при 430 см их движение могут приостановить. На островах дежурят спасатели, предупреждают людей об опасности, готовы помочь, если кто-то окажется в беде.

Топит Амур не только хабаровские острова и низины города, но и поселки края. В селах Кукан и Корсаково-2 река хозяйничает с 15 августа, в поселках ниже по течению готовятся к большой воде. Естественно, у многих родителей возникает вопрос: а не помешает ли наводнение началу учебного года?

- По тем прогнозам, которые нам дали гидрологи, не помешает, - заверила в пятницу на пресс-конференции Виктория Хлебникова, и.о. министра образования и науки Хабаровского края. – Ни одна школа не попадает в зону затопления при тех значениях, которые нам сообщили. Тем не менее у нас есть план действий при чрезвычайной ситуации. Начало учебного года не сорвется.

Спасатели предупреждают: в ближайшие двое суток Амур у Хабаровска поднимется еще на 15-20 см. Пойма реки уже затоплена на 127 см. Напомню, что критическая отметка для города – 6 метров. При этой отметке вода начнет заливать улицы, придется затыкать ливневую канализацию, чтобы река не просочилась через нее.