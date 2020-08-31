Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 31 августа 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 31 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 10 033. Из них вылечились 7903 человека, скончались 89, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом.

- Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечатся 20 пациентов старше 65 лет и двое подростков в возрасте 14 и 15 лет. В тяжелом состоянии остаются 14 человек, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минзрав

Отметим также, что у 742 человек зафиксировали пневмонию как проявление новой коронавирусной инфекции. В стационарах края лечатся 269 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше одной тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей края призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.