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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (31_08_2020)

Прямой эфир 31 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

1 января изменится порядок оплаты за вывоз ТКО. Как будут осуществляться начисления за эту услугу в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора, Олег Валерьевич Кустов.

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Имущественные налоги, которые должны платить граждане являются весомой частью пополнения городского бюджета. Но, к сожалению, не все горожане в срок исполняют свою обязанность по их уплате.

О том, как работа по взысканию задолженности ведётся в комитете Администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом, рассказала заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска Ольга Лазуткина.

Ольга Лазуткина, заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска

Ольга Лазуткина, заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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